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https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-يسمح-لشركة-نوفاتيك-بشراء-حصة-توتال-إنرجي-في-شركة-تيرنفت-غاز-المشتركة-1067326833.html
بوتين يسمح لشركة "نوفاتيك" بشراء حصة "توتال إنرجي" في شركة "تيرنفت غاز" المشتركة
بوتين يسمح لشركة "نوفاتيك" بشراء حصة "توتال إنرجي" في شركة "تيرنفت غاز" المشتركة
سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، لشركة "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، بالحصول على أسهم "توتال إنرجيز" (مجموعة شركات فرنسية... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T15:19+0000
2022-09-05T15:20+0000
روسيا
شركة نوفاتيك الروسية
الاسهم
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وجاء في نص الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية: "وفقا للفقرة الخامسة من مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ في 5 آب/ أغسطس 2022، والتعليمات الصادرة من الرئيس الروسي بتاريخ 16 أغسطس 2022 ... للسماح لشركة "نوفاتيك" بإتمام صفقة لشراء 1714180106 سهما عاديا من "تيرنفت غاز"، التابعة لشركة مساهمة من نوع مبسط".وأشار إلى أن الأمر ينطبق على العلاقات القانونية التي نشأت منذ 16 أغسطس 2022.وأعلنت شركة "نوفاتيك"، في نهاية شهر أغسطس عن استحواذها على حصة 49 في المئة في" توتال إنرجيز" الفرنسية في مشروعها المشترك "تيرنفت غاز"، وبذلك زادت حصتها إلى 100%.ووفقا لشركة "توتال إنرجي"، تم التوصل إلى اتفاق بشأن بيع الحصة في 18 تموز/يوليو، بشروط تسمح للشركة الفرنسية باسترداد استثماراتها في الشركة التي لم تغطيها فيها بعد.
https://sputnikarabic.ae/20220706/الوكالة-الروسية-لمكافحة-الاحتكار-تنفي-تلقي-أي-طلب-لبيع-حصة-توتال-إنرجيز-من-مشروع-خارياغا-1064776774.html
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روسيا, شركة نوفاتيك الروسية, الاسهم
روسيا, شركة نوفاتيك الروسية, الاسهم

بوتين يسمح لشركة "نوفاتيك" بشراء حصة "توتال إنرجي" في شركة "تيرنفت غاز" المشتركة

15:19 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 15:20 GMT 05.09.2022)
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شركة نوفاتيك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
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سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، لشركة "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، بالحصول على أسهم "توتال إنرجيز" (مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز) في "تيرنفت غاز".
وجاء في نص الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية: "وفقا للفقرة الخامسة من مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ في 5 آب/ أغسطس 2022، والتعليمات الصادرة من الرئيس الروسي بتاريخ 16 أغسطس 2022 ... للسماح لشركة "نوفاتيك" بإتمام صفقة لشراء 1714180106 سهما عاديا من "تيرنفت غاز"، التابعة لشركة مساهمة من نوع مبسط".
وأشار إلى أن الأمر ينطبق على العلاقات القانونية التي نشأت منذ 16 أغسطس 2022.
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"الوكالة الروسية لمكافحة الاحتكار" تنفي تلقي أي طلب لبيع حصة "توتال إنرجيز" من مشروع "خارياغا"
6 يوليو, 14:51 GMT
وأعلنت شركة "نوفاتيك"، في نهاية شهر أغسطس عن استحواذها على حصة 49 في المئة في" توتال إنرجيز" الفرنسية في مشروعها المشترك "تيرنفت غاز"، وبذلك زادت حصتها إلى 100%.
ووفقا لشركة "توتال إنرجي"، تم التوصل إلى اتفاق بشأن بيع الحصة في 18 تموز/يوليو، بشروط تسمح للشركة الفرنسية باسترداد استثماراتها في الشركة التي لم تغطيها فيها بعد.
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