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https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-يصل--إلى-كامتشاتكا-حيث-يشارك-في-منتدى-بيئي-للشباب-1067297227.html
بوتين يصل إلى كامتشاتكا حيث يشارك في منتدى بيئي للشباب
بوتين يصل إلى كامتشاتكا حيث يشارك في منتدى بيئي للشباب
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
فلاديمير بوتين
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين في وقت سابق، بأن بوتين كان من المقرر أن يجتمع في كامتشاتكا مع المشاركين في منتدى الشباب البيئي لعموم روسيا "النظام البيئي. الأرض المحجوزة" واجتماع كبير حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.كما سيجري الرئيس االروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.دعا سولودوف، في يناير/كانون الثاني، خلال اجتماع شخصي، بوتين لزيارة المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا. ثم قبل رئيس الدولة الدعوة، مشيرا إلى أنه لم يكن في كامتشاتكا منذ فترة طويلة.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يصل إلى كامتشاتكا حيث يشارك في منتدى بيئي للشباب

08:12 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين في وقت سابق، بأن بوتين كان من المقرر أن يجتمع في كامتشاتكا مع المشاركين في منتدى الشباب البيئي لعموم روسيا "النظام البيئي. الأرض المحجوزة" واجتماع كبير حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
كما سيجري الرئيس االروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.
دعا سولودوف، في يناير/كانون الثاني، خلال اجتماع شخصي، بوتين لزيارة المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا. ثم قبل رئيس الدولة الدعوة، مشيرا إلى أنه لم يكن في كامتشاتكا منذ فترة طويلة.
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