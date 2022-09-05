https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-يصل--إلى-كامتشاتكا-حيث-يشارك-في-منتدى-بيئي-للشباب-1067297227.html
بوتين يصل إلى كامتشاتكا حيث يشارك في منتدى بيئي للشباب
بوتين يصل إلى كامتشاتكا حيث يشارك في منتدى بيئي للشباب
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T08:12+0000
2022-09-05T08:12+0000
2022-09-05T08:12+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين في وقت سابق، بأن بوتين كان من المقرر أن يجتمع في كامتشاتكا مع المشاركين في منتدى الشباب البيئي لعموم روسيا "النظام البيئي. الأرض المحجوزة" واجتماع كبير حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.كما سيجري الرئيس االروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.دعا سولودوف، في يناير/كانون الثاني، خلال اجتماع شخصي، بوتين لزيارة المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا. ثم قبل رئيس الدولة الدعوة، مشيرا إلى أنه لم يكن في كامتشاتكا منذ فترة طويلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يصل إلى كامتشاتكا حيث يشارك في منتدى بيئي للشباب
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين في وقت سابق، بأن بوتين كان من المقرر أن يجتمع في كامتشاتكا مع المشاركين في منتدى الشباب البيئي لعموم روسيا "النظام البيئي. الأرض المحجوزة" واجتماع كبير حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
كما سيجري الرئيس االروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.
دعا سولودوف، في يناير/كانون الثاني، خلال اجتماع شخصي، بوتين لزيارة المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا. ثم قبل رئيس الدولة الدعوة، مشيرا إلى أنه لم يكن في كامتشاتكا منذ فترة طويلة.