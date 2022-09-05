https://sputnikarabic.ae/20220905/بوريل-أصبحت-أقل-تفاؤلا-إزاء-إحياء-سريع-للاتفاق-النووي-الإيراني-1067330242.html
بوريل: أصبحت أقل تفاؤلا إزاء إحياء سريع للاتفاق النووي الإيراني
بوريل: أصبحت أقل تفاؤلا إزاء إحياء سريع للاتفاق النووي الإيراني
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه "أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني وذلك... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:06+0000
2022-09-05T16:06+0000
2022-09-05T16:06+0000
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أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتفاق النووي الإيراني
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وأضاف بوريل، في تصريحات من بروكسل، نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة، إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".وتابع: "مفاوضات إيران النووية أخذت تنحرف وتبتعد عن التناغم"، مردفا: "مازلت أواصل محادثاتي مع المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".وكانت طهران أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني
بوريل: أصبحت أقل تفاؤلا إزاء إحياء سريع للاتفاق النووي الإيراني
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قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه "أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير".
وأضاف بوريل، في تصريحات من بروكسل، نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة، إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".
وتابع: "مفاوضات إيران النووية أخذت تنحرف وتبتعد عن التناغم"، مردفا: "مازلت أواصل محادثاتي مع المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا
"بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك
"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".
وكانت طهران أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.