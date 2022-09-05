https://sputnikarabic.ae/20220905/بينهم-ممثلون-هوليوديون-روسيا-تحظر-دخول-25-شخصية-أمريكية-إلى-أراضيها-1067312399.html
بينهم ممثلون هوليوديون... روسيا تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى أراضيها
بينهم ممثلون هوليوديون... روسيا تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إدراج السلطات لـ25 مواطنًا أمريكيًا إلى قائمة منع دخول الأراضي الروسية كرد فعل على عقوبات واشنطن. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T12:38+0000
2022-09-05T12:38+0000
2022-09-05T12:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية
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وأوضح البيان الصادر، اليوم الاثنين: "استجابة للعقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار من قبل إدارة بايدن ضد المواطنين الروس، تم فرض حظر على دخول روسيا بشكل دائم على مجموعة أخرى من الأفراد، من بينهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي، والمسؤولين الرفيعي المستوى، وممثلي مجالات الأعمال والخبراء، وكذلك الشخصيات الثقافية (25 شخصًا)".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 3 أغسطس/آب، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل 13 شخصية وأكثر من 30 كياناً قانونيا.وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".وشملت قائمة العقوبات أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.
https://sputnikarabic.ae/20220823/الخارجية-الأمريكية-عقوبات-واشنطن-على-موسكو-لا-تمنع-روسيا-من-إجراء-عمليات-تفتيش-على-أراضينا-1066745977.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الروسية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الروسية
بينهم ممثلون هوليوديون... روسيا تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى أراضيها
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إدراج السلطات لـ25 مواطنًا أمريكيًا إلى قائمة منع دخول الأراضي الروسية كرد فعل على عقوبات واشنطن.
وأوضح البيان
الصادر، اليوم الاثنين: "استجابة للعقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار من قبل إدارة بايدن ضد المواطنين الروس، تم فرض حظر على دخول روسيا بشكل دائم على مجموعة أخرى من الأفراد، من بينهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي، والمسؤولين الرفيعي المستوى، وممثلي مجالات الأعمال والخبراء، وكذلك الشخصيات الثقافية (25 شخصًا)".
وأدرجت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للحظر، حيث كان أبرزهم وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، ونوابها ماثيو أكسيلورد، ودون غريفس وثيا كيندلير وجيريمي بيلتر، والنواب الديمقراطيون إدوارد كيلي، وكرستين سنيما، والنواب الجمهوريون كيفن كرامر، ومايكل راوندس، وباتريك تومي، وربتشارد سكوت، والممثلان الهوليوديان شون بين، وبن ستيلر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 3 أغسطس/آب، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل 13 شخصية وأكثر من 30 كياناً قانونيا.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".
وشملت قائمة العقوبات
أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.