عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/بينهم-ممثلون-هوليوديون-روسيا-تحظر-دخول-25-شخصية-أمريكية-إلى-أراضيها-1067312399.html
بينهم ممثلون هوليوديون... روسيا تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى أراضيها
بينهم ممثلون هوليوديون... روسيا تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إدراج السلطات لـ25 مواطنًا أمريكيًا إلى قائمة منع دخول الأراضي الروسية كرد فعل على عقوبات واشنطن. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T12:38+0000
2022-09-05T12:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103978/53/1039785309_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_70d222709f9d8789e2720894b23fba22.jpg
وأوضح البيان الصادر، اليوم الاثنين: "استجابة للعقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار من قبل إدارة بايدن ضد المواطنين الروس، تم فرض حظر على دخول روسيا بشكل دائم على مجموعة أخرى من الأفراد، من بينهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي، والمسؤولين الرفيعي المستوى، وممثلي مجالات الأعمال والخبراء، وكذلك الشخصيات الثقافية (25 شخصًا)".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 3 أغسطس/آب، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل 13 شخصية وأكثر من 30 كياناً قانونيا.وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".وشملت قائمة العقوبات أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.
https://sputnikarabic.ae/20220823/الخارجية-الأمريكية-عقوبات-واشنطن-على-موسكو-لا-تمنع-روسيا-من-إجراء-عمليات-تفتيش-على-أراضينا-1066745977.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103978/53/1039785309_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d353cb922a754a6e264a15b1ade16e78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الروسية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الروسية

بينهم ممثلون هوليوديون... روسيا تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى أراضيها

12:38 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالممثل بن ستيلر
الممثل بن ستيلر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إدراج السلطات لـ25 مواطنًا أمريكيًا إلى قائمة منع دخول الأراضي الروسية كرد فعل على عقوبات واشنطن.
وأوضح البيان الصادر، اليوم الاثنين: "استجابة للعقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار من قبل إدارة بايدن ضد المواطنين الروس، تم فرض حظر على دخول روسيا بشكل دائم على مجموعة أخرى من الأفراد، من بينهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي، والمسؤولين الرفيعي المستوى، وممثلي مجالات الأعمال والخبراء، وكذلك الشخصيات الثقافية (25 شخصًا)".
وأدرجت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للحظر، حيث كان أبرزهم وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، ونوابها ماثيو أكسيلورد، ودون غريفس وثيا كيندلير وجيريمي بيلتر، والنواب الديمقراطيون إدوارد كيلي، وكرستين سنيما، والنواب الجمهوريون كيفن كرامر، ومايكل راوندس، وباتريك تومي، وربتشارد سكوت، والممثلان الهوليوديان شون بين، وبن ستيلر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 3 أغسطس/آب، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل 13 شخصية وأكثر من 30 كياناً قانونيا.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
الخارجية الأمريكية: عقوبات واشنطن على موسكو لا تمنع روسيا من إجراء عمليات تفتيش على أراضينا
23 أغسطس, 00:49 GMT
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".
وشملت قائمة العقوبات أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала