https://sputnikarabic.ae/20220905/بينهم-ممثلون-هوليوديون-روسيا-تحظر-دخول-25-شخصية-أمريكية-إلى-أراضيها-1067312399.html

بينهم ممثلون هوليوديون... روسيا تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى أراضيها

بينهم ممثلون هوليوديون... روسيا تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إدراج السلطات لـ25 مواطنًا أمريكيًا إلى قائمة منع دخول الأراضي الروسية كرد فعل على عقوبات واشنطن. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T12:38+0000

2022-09-05T12:38+0000

2022-09-05T12:38+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية

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وأوضح البيان الصادر، اليوم الاثنين: "استجابة للعقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار من قبل إدارة بايدن ضد المواطنين الروس، تم فرض حظر على دخول روسيا بشكل دائم على مجموعة أخرى من الأفراد، من بينهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي، والمسؤولين الرفيعي المستوى، وممثلي مجالات الأعمال والخبراء، وكذلك الشخصيات الثقافية (25 شخصًا)".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 3 أغسطس/آب، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل 13 شخصية وأكثر من 30 كياناً قانونيا.وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".وشملت قائمة العقوبات أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.

https://sputnikarabic.ae/20220823/الخارجية-الأمريكية-عقوبات-واشنطن-على-موسكو-لا-تمنع-روسيا-من-إجراء-عمليات-تفتيش-على-أراضينا-1066745977.html

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