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https://sputnikarabic.ae/20220905/تحطم-مروحية-عسكرية-تركية-شمال-العراق-1067288541.html
تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق
تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، ليل الأحد/الاثنين، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T00:37+0000
2022-09-05T00:37+0000
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وقالت الدفاع التركية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري لأسباب فنية.وأضافت الدفاع التركية، أن المروحية كان على متنها 8 أشخاص، أنقذ 7 منهم وفي حالة صحية جيدة، بينما تتواصل أنشطة البحث والإنقاذ عن الشخص الثامن.وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المروحية تحطمت شمال العراق.وفي وقت سابق من يوم الأحد، ذكرت مصادر أمنية تركية أن عناصر تابعة للاستخبارات تمكنت من تحييد قيادي بارز في تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال عملية نوعية شمالي العراق.وقالت المصادر، إن القيادي المذكور يدعى "بدرخان آبي"، واسمه الحركي "داراو غيفدا"، وتم تحييده في قضاء سنجار في محافظة نينوى العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20220904/تركيا-تعلن-تحييد-قيادي-بارز-في-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1067259071.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

تحطم مروحية عسكرية تركية شمال العراق

00:37 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agencyمروحية تركية
مروحية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agency
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، ليل الأحد/الاثنين، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية.
وقالت الدفاع التركية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري لأسباب فنية.
وأضافت الدفاع التركية، أن المروحية كان على متنها 8 أشخاص، أنقذ 7 منهم وفي حالة صحية جيدة، بينما تتواصل أنشطة البحث والإنقاذ عن الشخص الثامن.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المروحية تحطمت شمال العراق.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، ذكرت مصادر أمنية تركية أن عناصر تابعة للاستخبارات تمكنت من تحييد قيادي بارز في تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال عملية نوعية شمالي العراق.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أمس, 11:04 GMT
وقالت المصادر، إن القيادي المذكور يدعى "بدرخان آبي"، واسمه الحركي "داراو غيفدا"، وتم تحييده في قضاء سنجار في محافظة نينوى العراقية.
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