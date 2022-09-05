https://sputnikarabic.ae/20220905/تحييد-قيادي-في-داعش-جنوبي-سوريا-1067314566.html

تصفية قيادي بارز في "داعش" جنوبي سوريا

تصفية قيادي بارز في "داعش" جنوبي سوريا

نجحت الأجهزة الأمنية السورية في تحييد قيادي بارز في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) إثر عملية أمنية خاطفة نفذتها في بلدة اليادودة الحدودية مع الأردني،... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T13:09+0000

2022-09-05T13:09+0000

2022-09-05T13:23+0000

أخبار سوريا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

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ونقل مراسل "سبوتنيك" في المحافظة عن مصدر أمني أن "الجهات المختصة نفذت عملية أمنية خاطفة في بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي، تمكنت خلالها من تصفية الإرهابي محمد إياد عبد الرزاق والملقب بأبي القاسم العقرباوي".وكشف المصدر عن أن: "وحدة عمليات خاصة قامت بإطباق الطوق على مقر االإرهابي العقرباوي في بلدة اليادودة، لتبدأ عملية اشتباك قريب معه بالأسلحة الخفيفة أثمرت بالقضاء عليه ومصادرة أسلحة متنوعة كانت ضمن المقر.وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي العقرباوي ينحدر من محافظة القنيطرة، وهو الذراع الضاربة للإرهابي العراقي "أبو سالم العراقي"، وقد شارك العقرباوي في العديد من عمليات الإغتيال والاعتداءات الإرهابية التي تمت خلال الأشهر الماضية بما فيها عملية استهداف إحدى حافلات الجيش السوري بعبوات ناسفة.كما قام العقرباوي بالهجوم على مخفر شرطة بلدة المزيريب على المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، بالتعاون مع الإرهابي المعروف أبو طارق الصبيحي.وكانت مصادر أمنية قد كشفت لـ "سبوتنيك" بعض المفاصل من مسيرة الإرهابي (أبو سالم العراقي) عقب نجاح عملية تصفيته شهر آب الماضي.حيث أن الإرهابي أبو سالم العراقي، أو كما يعرف بين رفاقه في تنظيم "داعش" باسم أبو سالم الجبوري كان أمير ما يسمى "بولاية بعقوبة" في العراق، قبل أن ينتقل برفقة الإرهابي أبو هاشم الجعثوني الملقب "بأبو خالد الخابوري" إلى منطقة الحجر الأسود المتاخمة للمخيمات الفلسطينية جنوبي دمشق حيث استقر لفترة من الزمن.وبعد ذلك، انتقل العراقي إلى منطقة حوض اليرموك على مثلث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل بريف درعا الغربي، ومن ثم مواقع أخرى كمنطقة درعا البلد ومناطق في الريف الشرقي، وصولاً إلى منطقة طفس التي كانت آخر معاقله.وكان الإرهابي أبو سالم يعتمد على التنقل السري ومحاولة استقطاب أخطر المطلوبين للعمل معه ومبايعته مستغلاً عدم انضمام بعضهم للتسوية التي طرحتها الدولة السورية خلال السنوات الماضية بمحافظة درعا.ووفقا للمصادر الأمنية فإن هذا النشاط جاء كمحاولة من العراقي للحفاظ على حضور تنظيمه الإرهابي في جنوب سوريا عقب انهياره في عام 2018 مع دخول الجيش العربي السوري بدعم الحليف الروسي إلى منطقة حوض اليرموك.

https://sputnikarabic.ae/20220721/هجوم-إرهابي-يودي-بضابطين-سوريين-وعنصر-من-قوات-حفظ-النظام-في-درعا-صور-1065387835.html

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أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي