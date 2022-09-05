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https://sputnikarabic.ae/20220905/تقارير-كارلوس-كيروش-يعود-إلى-تدريب-المنتخب-الإيراني-1067325672.html
تقارير: كارلوس كيروش يعود إلى تدريب المنتخب الإيراني
تقارير: كارلوس كيروش يعود إلى تدريب المنتخب الإيراني
رجّحت وسائل إعلام إيرانية عودة البرتغالي كارلوس كيروش إلى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال قطر 2022. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T15:05+0000
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ويأتي ترجيح كفّة كيروش البالغ 69 عاما بدلا من الكرواتي دراغان سكوتشيتش في تدريب المنتخب الإيراني، بعد أيام من إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا للاتحاد المحلي، والذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة وصل ما انقطع مع البرتغالي.وتأهل المنتخب الإيراني المعرف بـ"تيم ملّي" إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر، للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا، ليقع بعد ذلك في مجموعة تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الرئيس الجديد للاتحاد مهدي تاج، يدرس جديا عودة المدرب البرتغالي.ياتي ذلك في وقتٍ طُرح فيه اسم كيروش بين عدد من الأسماء التي يتفاوض معها النادي الأهلي المصري لتولي إدارته فنيا.ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20220411/أول-تعليق-من-كيروش-بعد-رحيله-عن-تدريب-المنتخب-المصري-1061080713.html
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أخبار مصر الآن, أخبار إيران, رياضة
أخبار مصر الآن, أخبار إيران, رياضة

تقارير: كارلوس كيروش يعود إلى تدريب المنتخب الإيراني

15:05 GMT 05.09.2022
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Victor R. Caivano
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رجّحت وسائل إعلام إيرانية عودة البرتغالي كارلوس كيروش إلى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال قطر 2022.
ويأتي ترجيح كفّة كيروش البالغ 69 عاما بدلا من الكرواتي دراغان سكوتشيتش في تدريب المنتخب الإيراني، بعد أيام من إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا للاتحاد المحلي، والذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة وصل ما انقطع مع البرتغالي.
وتأهل المنتخب الإيراني المعرف بـ"تيم ملّي" إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر، للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا، ليقع بعد ذلك في مجموعة تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.
وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
أول تعليق من كيروش بعد رحيله عن تدريب المنتخب المصري
11 أبريل, 13:47 GMT
وكتبت صحيفة "إيران ورزشي" الرياضية الحكومية الاثنين "اتحاد كرة القدم سيعلن من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب".
من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الرئيس الجديد للاتحاد مهدي تاج، يدرس جديا عودة المدرب البرتغالي.
ياتي ذلك في وقتٍ طُرح فيه اسم كيروش بين عدد من الأسماء التي يتفاوض معها النادي الأهلي المصري لتولي إدارته فنيا.
ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.
وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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