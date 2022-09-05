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https://sputnikarabic.ae/20220905/تقرير-ألماني-يتهم-زيلينسكي-بخيانة-شعبه-1067293629.html
تقرير ألماني يتهم زيلينسكي بخيانة شعبه
تقرير ألماني يتهم زيلينسكي بخيانة شعبه
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أخفى عمدا معلومات عن الشعب الأوكراني حول إمكانية شن روسيا لعملية عسكرية خاصة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T07:52+0000
2022-09-05T07:52+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، فإن ممثلي مختلف القوى السياسية في أوكرانيا يعتقدون جديا أن زيلينسكي ارتكب جريمة ضد شعبه.كما أشار الصحفيون إلى تصريحات زيلينسكي نفسه، الذي اعترف لصحيفة "واشنطن بوست" بأنه لم يحث الأوكرانيين على "تخزين المال والطعام" لتجنب الذعر، بسبب "تدفق سبعة مليارات دولار إلى خارج البلاد كل شهر".واختتم المنشور أن زيلينسكي زوّد مواطنيه ببيانات خدماته الخاصة التي كانت في الغالب مطمئنة ومتناقضة مع معلومات الأمريكيين.في وقت سابق، قالت الرئيسة المشاركة لفصيل "التضامن الأوروبي" الأوكراني إيرينا غيراشينكو إن بعض قنوات Telegram المجهولة المصدر لا تخلو أن تكون السلطات الأوكرانية هي من يديرها بالإضافة لمكتب فلاديمير زيلينسكي. وأشارت إلى أن نواب حزب "خادم الشعب" على هامش البرلمان "يتحدثون بالتفصيل عن مستشاري" مكتب زيلينسكي، الذين يديرون مثل هذه القنوات.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

تقرير ألماني يتهم زيلينسكي بخيانة شعبه

07:52 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أخفى عمدا معلومات عن الشعب الأوكراني حول إمكانية شن روسيا لعملية عسكرية خاصة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، فإن ممثلي مختلف القوى السياسية في أوكرانيا يعتقدون جديا أن زيلينسكي ارتكب جريمة ضد شعبه.
كما أشار الصحفيون إلى تصريحات زيلينسكي نفسه، الذي اعترف لصحيفة "واشنطن بوست" بأنه لم يحث الأوكرانيين على "تخزين المال والطعام" لتجنب الذعر، بسبب "تدفق سبعة مليارات دولار إلى خارج البلاد كل شهر".

ووصفت الكاتبة المسرحية كاترينا بابكينا ما فعله زيلينسكي، بالجريمة، قائلة: "هذا ليس نوعا من المراقبة، وليس خطأ، وليس سوء فهم عرضي. هذا ليس حتى خطأ في التقدير الاستراتيجي، هذه جريمة".

واختتم المنشور أن زيلينسكي زوّد مواطنيه ببيانات خدماته الخاصة التي كانت في الغالب مطمئنة ومتناقضة مع معلومات الأمريكيين.
في وقت سابق، قالت الرئيسة المشاركة لفصيل "التضامن الأوروبي" الأوكراني إيرينا غيراشينكو إن بعض قنوات Telegram المجهولة المصدر لا تخلو أن تكون السلطات الأوكرانية هي من يديرها بالإضافة لمكتب فلاديمير زيلينسكي. وأشارت إلى أن نواب حزب "خادم الشعب" على هامش البرلمان "يتحدثون بالتفصيل عن مستشاري" مكتب زيلينسكي، الذين يديرون مثل هذه القنوات.
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