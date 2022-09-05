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تونس... أنباء عن غرق مركب يقل مهاجرين في خليج قابس
تونس... أنباء عن غرق مركب يقل مهاجرين في خليج قابس
كشف مصدر حقوقي تونسي عن أنباء بشأن غرق مركب يقلّ مهاجرين تونسيين في خليج قابس شرقي البلاد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T08:14+0000
2022-09-05T08:14+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في منشور لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، الأحد، عبر حسابه في موقع فيسبوك.قال عبد الكبير إن هناك أنباء عن غرق مجموعة من الشباب وقد تم إنقاذ عشرة أشخاص.وأشار إلى أن هناك تسعة مفقودين آخرين "إلى حد هذه اللحظة وهم شباب أصيلي ولاية قابس من غنوش وشط السلام".ويوم الجمعة، قالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت 73 ‏مهاجرا غير شرعي من الغرق‎.‎وحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفة بكل من سواحل جربة وقليبية.وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

تونس... أنباء عن غرق مركب يقل مهاجرين في خليج قابس

08:14 GMT 05.09.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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كشف مصدر حقوقي تونسي عن أنباء بشأن غرق مركب يقلّ مهاجرين تونسيين في خليج قابس شرقي البلاد.
جاء هذا في منشور لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، الأحد، عبر حسابه في موقع فيسبوك.
قال عبد الكبير إن هناك أنباء عن غرق مجموعة من الشباب وقد تم إنقاذ عشرة أشخاص.
وأشار إلى أن هناك تسعة مفقودين آخرين "إلى حد هذه اللحظة وهم شباب أصيلي ولاية قابس من غنوش وشط السلام".
ويوم الجمعة، قالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت 73 ‏مهاجرا غير شرعي من الغرق‎.‎
وحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفة بكل من سواحل جربة وقليبية.
وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.
وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.
وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.
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