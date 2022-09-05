https://sputnikarabic.ae/20220905/جلسة-ثانية-من-حوار-وطني-أعرج-في-العراق-ما-النتائج-المتوقعة؟-1067328584.html

جلسة ثانية من حوار وطني "أعرج" في العراق... ما النتائج المتوقعة؟

جلسة ثانية من حوار وطني "أعرج" في العراق... ما النتائج المتوقعة؟

يزداد المشهد السياسي العراقي تعقيدا مع مرور الوقت وغياب بوادر الأمل في الحل عبر الحوار الداخلي. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T15:48+0000

2022-09-05T15:48+0000

2022-09-05T15:48+0000

تقارير سبوتنيك

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ويرى الكثيرون أن دعوة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجلسة ثانية من جلسات الحوار الوطني الذي يتبناه في ظل غياب التيار الصدري عن الجلستين، لن يخرج بأي نتائج إيجابية يمكن البناء عليها، وأن الحل بيد الأطراف الخارجية الفاعلة على أرض الواقع وهي من تشعل وتنزع الفتيل في التوقيت الذي تراه.بداية، يقول النائب الكردي في البرلمان العراقي، عبد العزيز حسن، إن "الحوار هو الحل الأساسي لحل الأزمة في العراق، لكن بكل أسف الخلاف وصل إلى مراحل متقدمة، إذ أن الطرف المعني بالأمر لا يشارك بالحوار، بل أن الحوار يجمع كل الأطياف والأحزاب السياسية عدا التيار، وهذا يؤكد على أن هذا اللقاء لا يحل المشكلة الرئيسية والتي هي مشكلة الشعب العراقي والمتعلقة بالفساد وغيره، هذه تحتاج إلى مشروع إصلاحي كامل يتفق عليه الجميع وتدعمه إرادة وطنية حقيقية".الإصلاح الحقيقيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الخلافات الأساسية بين التيار الصدري والإطار هي نتيجة لتراكمات كثيرة بعضها سياسي والبعض الآخر عقائدي ووصلت الأمور إلى حد الاقتتال، لكن مبادرة الصدر والتي دعت الجماهير للانسحاب وهدأت الأوضاع، لكن بكل أسف الطرف الثاني وإلى الآن لا يوجد لديهم مشروع إصلاح حقيقي لحل الأزمة الحالية".وتابع حسن: "أما ما يتعلق بدعوة الكاظمي الأطراف السياسية للجلسة الثانية للحوار، فهي تأتي في إطار المحاولات الحثيثة من جانبه لجمع كل الأطراف، نظرا لأن الحكومة هى من تمتلك قنوات تواصل مع كل الأطراف، علاوة على أن الكاظمي هو الشخصية المقربة من التيار الصدري، ما قد يراه البعض بادرة أمل، لكن في الحقيقة لا توجد بوادر أمل على أرض الواقع".المحكمة الاتحاديةواعتبر عبد العزيز حسين أن "حل البرلمان دون أن يكون هناك مشروع سياسي إصلاحي حقيقي لبناء دولة مدنية حقيقية في المستقبل، لا يمكن أن يحل المشكلة الحقيقية"، مضيفا: "ولا ننسى أن الحكومة الحالية هى نتاج الانتخابات المبكرة والبرلمان السابق، لذلك لا ننتظر أن يكون حل البرلمان فقط هو الحل الأساسي للأزمة التي يعيشها العراق".حوار أحاديمن جانبه، يقول المحلل السياسي العراقي، مكي النزال، إن "الأطراف التي لبّت دعوة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في الجلسة الثانية للحوار هى الأطراف المتفقة أصلا، الأمر الذي لا يعني أن هذا الاجتماع سوف يقدم أي جديد، إلا إذا كان اجتماعهم من أجل طرد الطرف الآخر والاتفاق على تيسير ذلك".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "المطلوب أن تجتمع الأطراف المختلفة، وهذه الأطراف المختلفة الآن إلى فترة قريبة كانت أطرف متفقة، كما أن هناك أطراف مختلفة كثيرة خارج التفاهمات المحلية في العراق، لذا نحن نرى أن هذه الاجتماعات إعلامية وترقيعية".العوامل الخارجيةوأشار النزال إلى أن "جزءا كبيرا من الحل مرتبط بالعوامل الخارجية، لأن غالبية الأطراف في العراق تتبع أو لها ولاءات لقوى خارجية غربية وشرقية، لذلك نرى أن هذه الاجتماعات والحوارات لا طائل من ورائها، نظرا لأن الأطراف المجتمعة وإن اختلفت مسمياتها يمكن أن نقول أنها ذات رؤية واحدة، لذا على الأطراف الخارجية المؤثرة إذا ما أرادت استقرار العراق، أن يقوموا بالضغط على هذه الأطراف بالطرق التي يعرفونها للوصول إلى حل ملائم لعراق جديد".حلول مفقودةبدوره، يقول المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم: "إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الوساطات والمبادرات ودعوات التهدئة لم تنجح في كبح جماح الاشتباكات الدموية، وأن ما أوقفها هو مبادرة الصدر، ولو كانت هناك صفقة أو اتفاق كما يقول البعض، لكان سقف المطالب الصدرية تزحزح عن مكانه، لكن ما حدث بعد وقف القتال أن الإطار التنسيقي أعلن مجددا تمسكه بمحمد السوداني مرشحا من قبلها لرئاسة الحكومة، وبالتالي نجد أن الفهم البسيط لإعلان الإطار يفهم أنه عودة الخلاف من نقطة الصفر".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ربما التهدئة غير المعلنة قد تؤدي إلى الهدوء أكثر في الأربعينية القادمة، إذ يمنع الاشتباك عقائديا في الأشهر الحرم، رغم إراقة الدماء في بداية هذا الشهر، وفي كل الأحوال نتمنى ألا يحدث شيء مما تسقط معه المزيد من الدماء أو يعكر صفو الأمن في العراق، لكن حالة العناد المتبادلة هي من تزيد أزمة الثقة، نظرا لعدم وجود تنازلات من الطرفين لحل الأزمة، لكني أرى أن تلك الاجتماعات لا يمكن أن تؤدي إلى أي من مسارات الحل".وحددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 28 أيلول/ سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن ضد قبول استقالات نواب كتلة "التيار الصدري" في مجلس النواب العراقي.وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن بيان للمحكمة العليا: "حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".وأضافت: "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.وكشفت وكالة "رويترز"،السبت الماضي، تفاصيل رسالة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، إلى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وكيف أوقف اشتباكات الخضراء، واصفة السيستاني، بأنه "أقوى رجل في العراق".وقال مسؤول في الحكومة العراقية ل‍ـ"رويترز"، إن "السيد السيستاني بعث برسالة إلى مقتدى الصدر مفادها أنه إذا لم يوقف العنف فسيضطر السيستاني إلى إصدار بيان يدعو إلى وقف القتال".ولم تؤكد 3 شخصيات أخرى مقرها النجف ومقربة من السيستاني أن مكتب السيستاني بعث برسالة صريحة إلى الصدر، لكنهم قالوا إنه "كان من الواضح للصدر أن السيستاني سيتحدث عما قريب ما لم يوقف الصدر الاضطرابات"، بحسب تقرير "رويترز".ونشرت "رويترز"، التقرير بعنوان: "كيف أوقف رجل دين يبلغ من العمر 92 عاما انزلاق العراق مرة أخرى إلى الحرب"، قائلة: "عندما دفع تصريح من قبل عالم ديني في إيران، العراق إلى شفا حرب أهلية الأسبوع الماضي، لم يكن هناك سوى رجل واحد يمكنه إيقاف ذلك: رجل دين شيعي عراقي يبلغ من العمر 92 عاما أثبت مرة أخرى أنه أقوى رجل في بلده".وأضاف التقرير: "لم يقل آية الله العظمى علي السيستاني شيئا علنيا عن الاضطرابات التي اندلعت في شوارع العراق. لكن مسؤولين حكوميين يقولون إن موقف السيد السيستاني وحده من وراء الكواليس هو الذي أوقف الانهيار".وبيّن التقرير، أن "رويترز تحدثت مع ما يقرب من 20 مسؤولا من الحكومة العراقية والتيار الصدري والفصائل الشيعية تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، وجميع المقابلات أشارت إلى تدخل حاسم وراء الكواليس من قبل السيد السيستاني، الذي لم يشغل قط منصبا سياسيا رسميا في العراق".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20220801/الكاظمي-يدعو-الأطراف-العراقية-إلى-حوار-وطني-لوضع-خارطة-طريق-وإنهاء-الأزمة-في-البلاد-1065870519.html

https://sputnikarabic.ae/20220717/وكيل-السيستاني-يحذر-من-خطر-هجرة-العقول-العراقية-1065173844.html

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