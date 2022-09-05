جونسون: أهنئ تراس على "فوزها الحاسم"
© AFP 2022 / JESSICA TAYLORبوريس جونسون وليز تروس وريشي سوناك
© AFP 2022 / JESSICA TAYLOR
هنأ رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ليز تراس على ما وصفه بـ "الفوز الحاسم" في الانتخابات البريطانية.
ووفق ما كتبه جونسون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، فقد هنأ رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته خليفته ليز تراس بفوزها في انتخابات رئاسة الوزراء.
Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022
وقال: "تهانينا لليز تراس على فوزها الحاسم، أعلم أن لديها الخطة الصحيحة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وتوحيد حزبنا ومواصلة العمل العظيم لتوحيد بلدنا وتحسين مستواه".
وأضاف جونسون أنه فخور بكونه زعيم حزب المحافظين على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تمكن من تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضمان أسرع إطلاق لقاح كورونا في أوروبا وتقديم دعم حيوي لأوكرانيا.
كما هنأت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، تراس على فوزها في الانتخابات ودعت حزب المحافظين إلى العمل معًا لحل المشكلات التي تواجهها البلاد.
Congratulations @TrussLiz.— Theresa May (@theresa_may) September 5, 2022
We @Conservatives must now work together to address the challenges facing our country. Tackling the cost of living, delivering for those in need & managing the public finances responsibly. I look forward to supporting the government in that task.
وقالت ماي عبر حسابها في "تويتر": "تهانينا لليز تراس. يجب علينا نحن المحافظين الآن العمل معًا لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا. معالجة تكاليف المعيشة، وتقديم الخدمات للمحتاجين وإدارة المالية العامة بشكل مسؤول. أتطلع إلى دعم الحكومة في هذه المهمة".
وكان جونسون، الذي حل مكان ماي كرئيس للوزراء في عام 2019، قد أعلن في الـ 7 من يوليو/ تموز الماضي، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في المملكة المتحدة.