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جونسون: أهنئ تراس على "فوزها الحاسم"
جونسون: أهنئ تراس على "فوزها الحاسم"
هنأ رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ليز تراس على ما وصفه بـ "الفوز الحاسم" في الانتخابات البريطانية. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T14:25+0000
2022-09-05T14:25+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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ووفق ما كتبه جونسون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، فقد هنأ رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته خليفته ليز تراس بفوزها في انتخابات رئاسة الوزراء.وقال: "تهانينا لليز تراس على فوزها الحاسم، أعلم أن لديها الخطة الصحيحة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وتوحيد حزبنا ومواصلة العمل العظيم لتوحيد بلدنا وتحسين مستواه".كما هنأت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، تراس على فوزها في الانتخابات ودعت حزب المحافظين إلى العمل معًا لحل المشكلات التي تواجهها البلاد.وقالت ماي عبر حسابها في "تويتر": "تهانينا لليز تراس. يجب علينا نحن المحافظين الآن العمل معًا لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا. معالجة تكاليف المعيشة، وتقديم الخدمات للمحتاجين وإدارة المالية العامة بشكل مسؤول. أتطلع إلى دعم الحكومة في هذه المهمة".وكان جونسون، الذي حل مكان ماي كرئيس للوزراء في عام 2019، قد أعلن في الـ 7 من يوليو/ تموز الماضي، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في المملكة المتحدة.
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بريطانيا, بوريس جونسون
بريطانيا, بوريس جونسون

جونسون: أهنئ تراس على "فوزها الحاسم"

14:25 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / JESSICA TAYLORبوريس جونسون وليز تروس وريشي سوناك
بوريس جونسون وليز تروس وريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / JESSICA TAYLOR
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هنأ رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ليز تراس على ما وصفه بـ "الفوز الحاسم" في الانتخابات البريطانية.
ووفق ما كتبه جونسون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، فقد هنأ رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته خليفته ليز تراس بفوزها في انتخابات رئاسة الوزراء.
وقال: "تهانينا لليز تراس على فوزها الحاسم، أعلم أن لديها الخطة الصحيحة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وتوحيد حزبنا ومواصلة العمل العظيم لتوحيد بلدنا وتحسين مستواه".

وأضاف جونسون أنه فخور بكونه زعيم حزب المحافظين على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تمكن من تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضمان أسرع إطلاق لقاح كورونا في أوروبا وتقديم دعم حيوي لأوكرانيا.

كما هنأت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، تراس على فوزها في الانتخابات ودعت حزب المحافظين إلى العمل معًا لحل المشكلات التي تواجهها البلاد.
وقالت ماي عبر حسابها في "تويتر": "تهانينا لليز تراس. يجب علينا نحن المحافظين الآن العمل معًا لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا. معالجة تكاليف المعيشة، وتقديم الخدمات للمحتاجين وإدارة المالية العامة بشكل مسؤول. أتطلع إلى دعم الحكومة في هذه المهمة".
وكان جونسون، الذي حل مكان ماي كرئيس للوزراء في عام 2019، قد أعلن في الـ 7 من يوليو/ تموز الماضي، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في المملكة المتحدة.
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