https://sputnikarabic.ae/20220905/حزب-الله-اللبناني-يبارك-العملية-الفلسطينية-ضد-حافلة-جنود-إسرائيلية-في-منطقة-الأغوار-1067332261.html

"حزب الله‎" اللبناني يبارك العملية الفلسطينية ضد ‏حافلة جنود إسرائيلية في منطقة الأغوار

"حزب الله‎" اللبناني يبارك العملية الفلسطينية ضد ‏حافلة جنود إسرائيلية في منطقة الأغوار

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أنه يبارك "العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون ‏فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T16:41+0000

2022-09-05T16:41+0000

2022-09-05T16:41+0000

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ورأى الحزب، في بيان له، أن "العملية فيها تأكيد دائم على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب‎"، حسب قناة المنار.وأكد البيان، أن "هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي ‏يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدا حقيقيا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله‎".وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت أمس الأحد، بإصابة 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، إثر إطلاق نار على حافلة كانوا على متنها في منطقة "غور الأردن"، وصفت حالتهم بالخطيرة.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه الحافلة الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات، وأن شاحنة المسلحين تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار"، مضيفة أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، دفعت بتعزيزات أمنية مشددة وأغلقت عددا من الشوارع في محيط المنطقة".

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أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم