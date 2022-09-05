https://sputnikarabic.ae/20220905/حماس-تدعو-لتصعيد-المقاومة-بكل-أشكالها-وإشعال-الأرض-لهيبا-تحت-أقدام-الإسرائيليين-1067339814.html
حماس تدعو لتصعيد المقاومة بكل أشكالها و"إشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الإسرائيليين"
حماس تدعو لتصعيد المقاومة بكل أشكالها و"إشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الإسرائيليين"
دعت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الإثنين، "جماهير الشعب الفلسطيني، لتصعيد المقاومة بكل أشكالها وفي مختلف المناطق وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدم... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:17+0000
2022-09-05T21:17+0000
2022-09-05T21:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
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وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح له، إن "وتيرة انتهاك قدسية المسجد الأقصى وتدنيس حرمته واقتحامه تتزايد بشكل شبه يومي"، معتبرا "التقاط صور مشينة للمتطرفات الصهيونيات من ساحاته، تصعيد خطير وغير مسبوق يتحمل الاحتلال تبعاته".وأضاف: "تصاعد اقتحام المستوطنين للأقصى وانتهاك حرمته والسلوك الاستفزازي في ساحاته وأداء الطقوس التلمودية يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً لنصرته وحمايته ووضع حدٍ لاعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه".اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت آخر على الخروج منه، حيث أفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات نجيب، أثناء تأديته لعمله كحارس في المسجد الأقصى، وذلك في الوقت الذي أجبرت فيه شابا على مغادرة المسجد، خلال اقتحامات المستوطنين له".واقتحم عشرات المستوطنين، الخميس الماضي، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك.وذكرت وكالة شهاب، أن المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى نفذوا جولات استفزازية في باحاته، في وقت يقتحم فيه المستوطنون المسجد يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220901/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-بقيادة-المتطرف-يهودا-غليك-فيديو-1067130061.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
حماس تدعو لتصعيد المقاومة بكل أشكالها و"إشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الإسرائيليين"
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دعت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الإثنين، "جماهير الشعب الفلسطيني، لتصعيد المقاومة بكل أشكالها وفي مختلف المناطق وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدم الإسرائيليين".
وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح له
، إن "وتيرة انتهاك قدسية المسجد الأقصى وتدنيس حرمته واقتحامه تتزايد بشكل شبه يومي"، معتبرا "التقاط صور مشينة للمتطرفات الصهيونيات من ساحاته، تصعيد خطير وغير مسبوق يتحمل الاحتلال تبعاته".
وأضاف: "تصاعد اقتحام المستوطنين للأقصى وانتهاك حرمته والسلوك الاستفزازي في ساحاته وأداء الطقوس التلمودية يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً لنصرته وحمايته ووضع حدٍ لاعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه".
اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت آخر على الخروج منه، حيث أفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات نجيب، أثناء تأديته لعمله كحارس في المسجد الأقصى
، وذلك في الوقت الذي أجبرت فيه شابا على مغادرة المسجد، خلال اقتحامات المستوطنين له".
واقتحم عشرات المستوطنين
، الخميس الماضي، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك.
وذكرت وكالة شهاب، أن المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى نفذوا جولات استفزازية في باحاته، في وقت يقتحم فيه المستوطنون المسجد يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.