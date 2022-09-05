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خامنئي يحذر من إشعال حرب بين الشيعة والسنة في بعض البلدان بتخطيط "الشيطان الأكبر"
خامنئي يحذر من إشعال حرب بين الشيعة والسنة في بعض البلدان بتخطيط "الشيطان الأكبر"
اعتبر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن قيام بلاده بتشجيع الشعوب الأخرى على الصمود أمام الغطرسة، من أسباب غيظ نظام الهيمنة وعداوته لإيران. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:49+0000
2022-09-05T09:49+0000
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أخبار إيران
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وكان خامنئي يقصد الولايات المتحدة في كلمته التي ألقاها لدى استقباله المشاركين في "الاجتماع السابع للمجمع العالمي لأهل البيت"، عندما قال إن "إفشال المخططات الأمريكية المجرمة في مختلف البلدان، الذي كان داعش نموذجا منها، هو سبب بث الدعايات الهائلة للتخويف من إيران والتخويف من الشيعة واتهام إيران بالتدخل في الدول الأخرى".وشدد على أن طهران لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرا أن "سبب التهم التي يكيلها المتغطرسون، هو ضعفهم وعجزهم عن إيقاف التطور اللافت للنظام الإسلامي".وقال: "بالطبع، يجب على الجميع أن يتحلوا باليقظة حيال السياسات الاستكبارية وعدم التماشي معها".وتابع الزعيم الإيراني أن "مستقبل العالم الإسلامي هو مستقبل زاهر وبإمكان المسلمين الشيعة القيام بدور مهم فيه".
https://sputnikarabic.ae/20220719/خامنئي-لولا-تصدي-روسيا-للناتو-في-أوكرانيا-لافتعل-الحلف-لاحقا-حربا-بسبب-القرم-1065308477.html
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العالم, أخبار إيران
العالم, أخبار إيران

خامنئي يحذر من إشعال حرب بين الشيعة والسنة في بعض البلدان بتخطيط "الشيطان الأكبر"

09:49 GMT 05.09.2022
© AP Photo المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
 المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AP Photo
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اعتبر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن قيام بلاده بتشجيع الشعوب الأخرى على الصمود أمام الغطرسة، من أسباب غيظ نظام الهيمنة وعداوته لإيران.
وكان خامنئي يقصد الولايات المتحدة في كلمته التي ألقاها لدى استقباله المشاركين في "الاجتماع السابع للمجمع العالمي لأهل البيت"، عندما قال إن "إفشال المخططات الأمريكية المجرمة في مختلف البلدان، الذي كان داعش نموذجا منها، هو سبب بث الدعايات الهائلة للتخويف من إيران والتخويف من الشيعة واتهام إيران بالتدخل في الدول الأخرى".
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وشدد على أن طهران لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرا أن "سبب التهم التي يكيلها المتغطرسون، هو ضعفهم وعجزهم عن إيقاف التطور اللافت للنظام الإسلامي".
وحذر خامنئي من "أن التحريض والتخطيط للحرب الشيعية السنية والسنية السنية والتي نراها اليوم في بعض البلدان، هو سياسة الشيطان الأكبر أي أمريكا ويجب اليقظة حيالها".
وقال: "بالطبع، يجب على الجميع أن يتحلوا باليقظة حيال السياسات الاستكبارية وعدم التماشي معها".
وتابع الزعيم الإيراني أن "مستقبل العالم الإسلامي هو مستقبل زاهر وبإمكان المسلمين الشيعة القيام بدور مهم فيه".
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