https://sputnikarabic.ae/20220905/خبير-التصعيد-في-الضفة-الغربية-نتيجة-ارتكاب-إسرائيل-جرائم-ضد-الفلسطينيين-1067313200.html

خبير: التصعيد في الضفة الغربية نتيجة ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الفلسطينيين

خبير: التصعيد في الضفة الغربية نتيجة ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الفلسطينيين

قال خبير الشؤون الإسرائيلية، ناجي شكري الظاظا، إن المقاومة الفلسطينية بذلت جهدا كبيرا لتجاوز سياسات الاحتلال، التي تهدف من خلالها إلى تطبيق سياسة اغتيال... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T12:50+0000

2022-09-05T12:50+0000

2022-09-05T12:50+0000

أخبار فلسطين اليوم

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وأضاف في حديث لراديو "سبوتنيك": "استطاعت المقاومة أن تفرز حالة أسماها الاحتلال الذئاب المنفردة، ووصلت هذه الحالة اليوم إلى مرحلة من النضج بحيث انتشرت عبر الجغرافيا الفلسطينية من جنين وصولا إلى شمال الأراضي المحتلة حتى بيسان، وهو تطور يصفه المراقبون بأن هناك حالة من الجرأة وكثافة النيران وبالتالي فإن هذا اختيار نوعي للمقاومين الفلسطينيين".واعتبر الظاظا أن "التصعيد في الضفة حق طبيعي للشعب الفلسطيني في المكان الذي يرتكب فيه الاحتلال جرائمه، بعد أن أعاد احتلال الضفة منذ 2002".وأشار إلى أن "هذه التطورات تأتي ضمن المزايدات الإسرائيلية قبل الانتخابات، والمحاولات المستمرة للزج بالوضع الفلسطيني فيها".وتابع: "الشيء الفريد في انتخابات هذه المرة هي أنها تركز أكثر على الشأن الإسرائيلي الداخلي وقدرة قيادات الأحزاب والشخصيات المركزية على استقطاب آخرين من أحزاب أخرى".وشهدت الضفة الغربية عدة مواجهات منذ يوم أمس وعمليات فردية لمقاومين فلسطينيين، منها انفجار عبوة ناسفة ألقيت من سيارة مسرعة على أطراف بلدة "النبي صالح" غربي مدينة رام الله وسط الضفة.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب في أعقاب عملية إطلاق النار على حافلة كانت تقل جنودا في غور الأردن.ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين عسكريين رفع حالة التأهب، ويشمل رفع مستوى اليقظة، وإقامة حواجز ووجوداً متزايداً للقوات.ومع اقتراب الأعياد الإسرائيلية، من المتوقع أن تدفع الشرطة بتعزيزات إضافية.وأُصيب 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود في هجوم شنه فلسطينيون استهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، في حين ألقت الشرطة القبض على شخصين اثنين بينما لاذ ثالث بالفرار.

https://sputnikarabic.ae/20220904/غانتس-عقب-هجوم-غور-الأردن-سنواصل-عملياتنا-ضد-الإرهاب-في-الضفة-الغربية-فيديو-وصور-1067259266.html

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