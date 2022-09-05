https://sputnikarabic.ae/20220905/خبير-فرنسي-ماكرون-وشولتز-وفون-دير-لاين-ومن-شابههم-لن-يعترفوا-أبدا-بأنهم-دمروا-الاقتصاد-الأوروبي-1067336635.html

خبير فرنسي: ماكرون وشولتز وفون دير لاين ومن شابههم لن يعترفوا أبدا بأنهم دمروا الاقتصاد الأوروبي

خبير فرنسي: ماكرون وشولتز وفون دير لاين ومن شابههم لن يعترفوا أبدا بأنهم دمروا الاقتصاد الأوروبي

انتقد الخبير الاقتصادي الفرنسي، تشارلز جاف، القادة الأوروبيين، مؤكدا أنهم هم من دمروا الاقتصاد الأوروبي. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T18:43+0000

2022-09-05T18:43+0000

2022-09-05T18:43+0000

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ووفقا لمقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك"، قال جاف إن المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الأوروبيين لا يرون العلاقة الواضحة مع سعر الغاز على وجه التحديد بسبب الدعاية التي تنشرها قيادة الاتحاد الأوروبي.وقال: "إن الأوروبيين يعتقدون أن الروس السيئين هم من أغلقوا حنفية النفط والغاز، في حين أن قادتنا في أوروبا هم الذين فرضوا بغباء هذه العقوبات التي تدمر الاقتصاد الأوروبي، نحن الأوروبيون، نجلب الركود التضخمي على رؤوسنا، قبل أن يدرك الناس ذلك، سيكون الأوان قد فات".وانتقد جاف بشكل منفصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدم اتساق خطواته الهادفة إلى حل أزمة الطاقة في البلاد، حسب تعبيره.وقال: "في البداية قرر الرئيس الفرنسي إغلاق عشرات من محطات الطاقة النووية المستخدمة لإنتاج الكهرباء ثم أمر بزيادة عددها"، واصفا دعم ماكرون لقرار الاتحاد الأوروبي بمؤشر سعر الكهرباء على سعر الغاز، بـ"الغبي".وقال: "الفرنسيون يدفعون أسعارا باهظة فقط لأن ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي، هذا جنون.. وغضب الشعب يتزايد".وعن الوضع في إيطاليا، قال جاف: "من المرجح إلى حد ما أن يتحسن وضع الطاقة في إيطاليا بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر/أيلول، إذا نجح جيورجيا ميلوني زعيم حزب إخوان إيطاليا، في تشكيل حكومة مع اليمين ووسط اليمين كما هو متوقع".واستدرك جاف قائلا: "لكن التخفيف المحتمل للقيود من قبل روما لن يعني أي تطورات إيجابية في الاتحاد الأوروبي، حيث لا توجد قوة معارضة قوية بما يكفي لإعادة الكتلة إلى المحادثات مع موسكو، حتى فيما يتعلق بقضايا الطاقة".

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