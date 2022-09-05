https://sputnikarabic.ae/20220905/خبير-فرنسي-ماكرون-وشولتز-وفون-دير-لاين-ومن-شابههم-لن-يعترفوا-أبدا-بأنهم-دمروا-الاقتصاد-الأوروبي-1067336635.html
خبير فرنسي: ماكرون وشولتز وفون دير لاين ومن شابههم لن يعترفوا أبدا بأنهم دمروا الاقتصاد الأوروبي
خبير فرنسي: ماكرون وشولتز وفون دير لاين ومن شابههم لن يعترفوا أبدا بأنهم دمروا الاقتصاد الأوروبي
انتقد الخبير الاقتصادي الفرنسي، تشارلز جاف، القادة الأوروبيين، مؤكدا أنهم هم من دمروا الاقتصاد الأوروبي. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T18:43+0000
2022-09-05T18:43+0000
2022-09-05T18:43+0000
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067331836_0:87:1319:829_1920x0_80_0_0_4695040655133c8d5c8dd9e7f9bb89c4.jpg
ووفقا لمقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك"، قال جاف إن المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الأوروبيين لا يرون العلاقة الواضحة مع سعر الغاز على وجه التحديد بسبب الدعاية التي تنشرها قيادة الاتحاد الأوروبي.وقال: "إن الأوروبيين يعتقدون أن الروس السيئين هم من أغلقوا حنفية النفط والغاز، في حين أن قادتنا في أوروبا هم الذين فرضوا بغباء هذه العقوبات التي تدمر الاقتصاد الأوروبي، نحن الأوروبيون، نجلب الركود التضخمي على رؤوسنا، قبل أن يدرك الناس ذلك، سيكون الأوان قد فات".وانتقد جاف بشكل منفصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدم اتساق خطواته الهادفة إلى حل أزمة الطاقة في البلاد، حسب تعبيره.وقال: "في البداية قرر الرئيس الفرنسي إغلاق عشرات من محطات الطاقة النووية المستخدمة لإنتاج الكهرباء ثم أمر بزيادة عددها"، واصفا دعم ماكرون لقرار الاتحاد الأوروبي بمؤشر سعر الكهرباء على سعر الغاز، بـ"الغبي".وقال: "الفرنسيون يدفعون أسعارا باهظة فقط لأن ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي، هذا جنون.. وغضب الشعب يتزايد".وعن الوضع في إيطاليا، قال جاف: "من المرجح إلى حد ما أن يتحسن وضع الطاقة في إيطاليا بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر/أيلول، إذا نجح جيورجيا ميلوني زعيم حزب إخوان إيطاليا، في تشكيل حكومة مع اليمين ووسط اليمين كما هو متوقع".واستدرك جاف قائلا: "لكن التخفيف المحتمل للقيود من قبل روما لن يعني أي تطورات إيجابية في الاتحاد الأوروبي، حيث لا توجد قوة معارضة قوية بما يكفي لإعادة الكتلة إلى المحادثات مع موسكو، حتى فيما يتعلق بقضايا الطاقة".
https://sputnikarabic.ae/20220815/أسعار-الكهرباء-في-أوروبا-تقفز-6-أضعاف-قيمتها-بعد-أزمة-الطاقة-1066447524.html
https://sputnikarabic.ae/20220902/الصين-واشنطن-افتعلت-أزمة-أوكرانيا-وتراقب-الآن-أزمة-الطاقة-في-أوروبا-وتجني-الأرباح-1067196602.html
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067331836_96:0:1319:917_1920x0_80_0_0_686d3a103be71b1109e0d13c44d731f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
خبير فرنسي: ماكرون وشولتز وفون دير لاين ومن شابههم لن يعترفوا أبدا بأنهم دمروا الاقتصاد الأوروبي
تابعنا عبر
انتقد الخبير الاقتصادي الفرنسي، تشارلز جاف، القادة الأوروبيين، مؤكدا أنهم هم من دمروا الاقتصاد الأوروبي.
ووفقا لمقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك"، قال جاف
إن المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الأوروبيين لا يرون العلاقة الواضحة مع سعر الغاز على وجه التحديد بسبب الدعاية التي تنشرها قيادة الاتحاد الأوروبي.
وقال: "إن الأوروبيين يعتقدون
أن الروس السيئين هم من أغلقوا حنفية النفط والغاز، في حين أن قادتنا في أوروبا هم الذين فرضوا بغباء هذه العقوبات التي تدمر الاقتصاد الأوروبي، نحن الأوروبيون، نجلب الركود التضخمي على رؤوسنا، قبل أن يدرك الناس ذلك، سيكون الأوان قد فات".
وأكد قائلا: "ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، وفون دير لاين، وما شابههم لن يعترفوا أبدًا بأنهم كانوا مخطئين ويقدمون أعذارًا".
وانتقد جاف بشكل منفصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدم اتساق خطواته الهادفة إلى حل أزمة الطاقة في البلاد، حسب تعبيره.
وقال: "في البداية قرر الرئيس الفرنسي إغلاق عشرات من محطات الطاقة النووية المستخدمة لإنتاج الكهرباء ثم أمر بزيادة عددها"، واصفا دعم ماكرون لقرار الاتحاد الأوروبي بمؤشر سعر الكهرباء على سعر الغاز
، بـ"الغبي".
وقال: "الفرنسيون يدفعون أسعارا باهظة فقط لأن ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي، هذا جنون.. وغضب الشعب يتزايد".
وعن الوضع في
إيطاليا، قال جاف: "من المرجح إلى حد ما أن يتحسن وضع الطاقة في إيطاليا بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر/أيلول، إذا نجح جيورجيا ميلوني زعيم حزب إخوان إيطاليا، في تشكيل حكومة مع اليمين ووسط اليمين كما هو متوقع".
وأضاف: "في هذه الحالة، قد تكون السلطات الإيطالية الجديدة قادرة على إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأقل على منتجات الطاقة.
واستدرك جاف قائلا: "لكن التخفيف المحتمل للقيود من قبل روما لن يعني أي تطورات إيجابية في الاتحاد الأوروبي، حيث لا توجد قوة معارضة قوية بما يكفي لإعادة الكتلة إلى المحادثات مع موسكو، حتى فيما يتعلق بقضايا الطاقة".