https://sputnikarabic.ae/20220905/خبير-يحذر-من-عواقب-شحن-الهاتف-بطريقة-التفريغ-1067333103.html

خبير يحذر من عواقب شحن الهاتف بطريقة "التفريغ"

خبير يحذر من عواقب شحن الهاتف بطريقة "التفريغ"

قال متخصصون في مجال الهواتف الذكية إن بطاريات الهواتف الذكية الحديثة، التي تُصنع في الغالب من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن، لن تدوم لفترة أطول... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T17:03+0000

2022-09-05T17:03+0000

2022-09-05T17:03+0000

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050640481_0:22:1645:947_1920x0_80_0_0_73ed148797f522fd7a70fbc60e6a2eaa.jpg

وحذر سيرغي كوزمينكو، كبير المتخصصين في شركة "روسكوتشيستفو" لاختبار المنتجات الرقمية في مقابلة مع موقع "برايم"، من هذا الأمر، ووفقًا له، فإن النصيحة الشائعة سابقًا بأنه بعد شراء هاتف ذكي، يجب عليك أولاً تفريغه بالكامل، وبعد ذلك فقط شحنه بنسبة 100%، كانت مناسبة فقط لبطاريات النيكل التي تم إصدارها منذ أكثر من عقد من الزمان.وأضاف: "يجب أيضًا ألا تشحن الجهاز طوال الليل، بعد كل شيء، بعد الشحن الكامل، سيستمر الجهاز في تلقي الطاقة بشكل دوري بمجرد انخفاض مستوى الشحن إلى 99%".كما حث الخبير على عدم تصديق الشائعات التي تفيد بأنه من المستحيل استخدام كابل غير أصلي لشحن هاتف ذكي، أو شاحن من جهاز سابق، فإذا كانت خصائص الشاحن القديم تتطابق مع متطلبات الهاتف الذكي الجديد، فلن يؤدي ذلك إلى الإضرار به.

https://sputnikarabic.ae/20220814/إيرادات-هواوي-في-النصف-الأول-من-العام-الجاري-تسجل-نحو-45-مليار-دولار-1066378856.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات