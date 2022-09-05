https://sputnikarabic.ae/20220905/داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-التفجير-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067335071.html

"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من السفارة الروسية في كابول

"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من السفارة الروسية في كابول

أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T18:05+0000

2022-09-05T18:05+0000

2022-09-05T18:20+0000

تنظيم داعش الإرهابي

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

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ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء تبني تنظيم "داعش" للعمل الإرهابي. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالعمل الإرهابي.وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق في التفجير الإرهابي في كابول سيتم اتخاذها.وأعرب خان متقي عن تعازيه للافروف في ضحايا البعثة الروسية إثر الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.وجاء في بيان الخارجية الروسية بشأن الاتصال الهاتفي بين لافروف ومتقي: "على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم 5 أيلول/سبتمبر قرب القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول، والذي أدى إلى مقتل اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومواطنين أفغان، أعرب أمير خان تقي عن تعازي القيادة الأفغانية، وأكد أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للتحقيق في هذه الجريمة".

https://sputnikarabic.ae/20220905/إيران-تدين-بشدة-التفجير-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067334637.html

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