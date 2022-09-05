https://sputnikarabic.ae/20220905/رئيس-المجلس-الأوروبي-يصل-إلى-الجزائر-1067307426.html
رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى الجزائر
رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى الجزائر
وصل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة رسمية، في ظل مرور دول الاتحاد الأوروبي بأزمة طاقة مثيرة للقلق 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:55+0000
2022-09-05T10:55+0000
2022-09-05T10:55+0000
الجزائر
العالم العربي
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن ميشيل وصل إلى العاصمة الجزائرية حيث كان في استقباله في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.وتأتي زيارة ميشيل للجزائر في أعقاب إبداء الجزائر استعدادها لزيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا وسط خطر حدوث شتاء "متوتر" في أوروبا.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة رسمية بين 25 و27 أغسطس/ آب.وأثناء زيارة ماكرون للبلاد، التقت المديرة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية إنجي كاثرين ماكغريغور بوزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب وتوفيق حكار رئيس شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، بحسب التقرير.لم تعط الجزائر لباريس حتى الآن سوى التزام شفهي، لكن من المتوقع أن يناقش الممثلون الجزائريون وإنجي مسألة زيادة إمدادات الغاز في الساعات المقبلة، بحسب "يوروب 1". وفقا للمصادر فإن الجزائر قد تزيد إمدادات الغاز إلى فرنسا بنسبة 50%.ومنذ عام 2021، كانت أسعار الطاقة في أوروبا تنمو كجزء من الاتجاه العالمي. بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا واعتماد حزم من العقوبات ضد موسكو في الغرب، سرعت أسعار الوقود النمو، ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
رئيس المجلس الأوروبي يصل إلى الجزائر
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وصل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة رسمية، في ظل مرور دول الاتحاد الأوروبي بأزمة طاقة مثيرة للقلق
وقالت صحيفة
"النهار" الجزائرية إن ميشيل وصل إلى العاصمة الجزائرية حيث كان في استقباله في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.
وتأتي زيارة ميشيل للجزائر في أعقاب إبداء الجزائر استعدادها لزيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا وسط خطر حدوث شتاء "متوتر" في أوروبا.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة رسمية بين 25 و27 أغسطس/ آب.
وأثناء زيارة ماكرون للبلاد، التقت المديرة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية إنجي كاثرين ماكغريغور بوزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب وتوفيق حكار رئيس شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، بحسب التقرير.
لم تعط الجزائر لباريس حتى الآن سوى التزام شفهي، لكن من المتوقع أن يناقش الممثلون الجزائريون وإنجي مسألة زيادة إمدادات الغاز في الساعات المقبلة، بحسب "يوروب 1". وفقا للمصادر فإن الجزائر قد تزيد إمدادات الغاز إلى فرنسا بنسبة 50%.
ومنذ عام 2021، كانت أسعار الطاقة في أوروبا تنمو كجزء من الاتجاه العالمي. بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا واعتماد حزم من العقوبات ضد موسكو في الغرب، سرعت أسعار الوقود النمو، ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.