https://sputnikarabic.ae/20220905/رئيس-الموساد-الإسرائيلي-يبحث-في-واشنطن-الاتفاق-النووي-الإيراني-1067301511.html

رئيس "الموساد" الإسرائيلي يبحث في واشنطن الاتفاق النووي الإيراني

رئيس "الموساد" الإسرائيلي يبحث في واشنطن الاتفاق النووي الإيراني

يتوجه رئيس جهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنياع، إلى واشنطن، اليوم الاثنين، لعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في الإدارة... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T09:03+0000

2022-09-05T09:03+0000

2022-09-05T09:03+0000

إسرائيل

إيران

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القدس- سبوتنيك. وقالت "القناة 13" الإسرائيلية، إن "بارنياع، خلال الزيارة، سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وهيئة أركان الجيش المشتركة، والبنتاغون، ومسؤولين آخرين".وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس، إن "زيارة بارنياع إلى الولايات المتحدة ستركز على تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري مع الجانب الأمريكي، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني".تعارض إسرائيل إحياء الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عنها، بدعوى أنه يسمح لإيران امتلاك سلاح نووي في المستقبل.وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.واستؤنفت في فيينا يوم 4 أغسطس/ آب الماضي، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وقدمت إيران في 15 أغسطس، ردا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ فيما أعلنت واشنطن تلقي رد إيران، وأنها تقوم بدراسته.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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