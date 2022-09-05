https://sputnikarabic.ae/20220905/رئيس-الوزراء-الأردني-ينفي-بيع-البترا-ويؤكد-أنها-ترهات-وافتراءات-1067305273.html
رئيس الوزراء الأردني ينفي بيع البترا ويؤكد أنها "ترهات وافتراءات"
رئيس الوزراء الأردني ينفي بيع البترا ويؤكد أنها "ترهات وافتراءات"
نفى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأنباء المتداولة أخيرا بشأن بيع موقع البترا التاريخي. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:28+0000
2022-09-05T10:28+0000
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وأشار إلى أن "قلة من كارهي الوطن يرددون ترهات وافتراءات تتعلق بمزاعم كاذبة تماما لا تليق بالحكومة ولا مجلس النواب ولا السواد الأعظم من أبناء الوطن، بالحديث عن التصرف بمقدرات الوطن"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "عمون".وتابع مشددا: "نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ونتمسك سلطة تشريعية وتنفيذية وقيادة وشعبا بثوابت الأمة ومقدرات الوطن مع نظرة حداثية تحافظ على هذه المقدرات".وجاء حسم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بشأن بيع البترا، ردا على استفسار من العضوين في مجلس النواب الأردني، عائشة الحسنات ومحمد هلالات، في جلسة اليوم الاثنين.
https://sputnikarabic.ae/20220704/مسؤول-أردني-80-من-السياح-يأتون-إلى-المملكة-لزيارة-البترا-1064601026.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
رئيس الوزراء الأردني ينفي بيع البترا ويؤكد أنها "ترهات وافتراءات"
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نفى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأنباء المتداولة أخيرا بشأن بيع موقع البترا التاريخي.
وأشار إلى أن "قلة من كارهي الوطن يرددون ترهات وافتراءات تتعلق بمزاعم كاذبة تماما لا تليق بالحكومة ولا مجلس النواب ولا السواد الأعظم من أبناء الوطن، بالحديث عن التصرف بمقدرات الوطن"، وفقا لوكالة
الأنباء الأردنية "عمون".
وتابع مشددا: "نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ونتمسك سلطة تشريعية وتنفيذية وقيادة وشعبا بثوابت الأمة ومقدرات الوطن مع نظرة حداثية تحافظ على هذه المقدرات".
وجاء حسم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بشأن بيع البترا، ردا على استفسار من العضوين في مجلس النواب الأردني، عائشة الحسنات ومحمد هلالات، في جلسة اليوم الاثنين.