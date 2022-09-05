https://sputnikarabic.ae/20220905/رئيس-الوزراء-بولندا-تخطط-لتجميد-أسعار-الكهرباء-للمواطنين-الفقراء-1067314781.html
رئيس الوزراء: بولندا تخطط لتجميد أسعار الكهرباء للمواطنين الفقراء
رئيس الوزراء: بولندا تخطط لتجميد أسعار الكهرباء للمواطنين الفقراء
أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الاثنين، أن الحكومة البولندية تخطط لتجميد أسعار الكهرباء للمستهلكين الفقراء. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:16+0000
2022-09-05T13:16+0000
2022-09-05T13:16+0000
العالم
بولندا
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وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي، في مقابلة مع الإذاعة البولندية: "اليوم، نعمل على تجهيز حزمات مساعدة بطريقة يحاول فيها الجميع، بحسب إمكاناتهم بالطبع، توفير أكبر قدر ممكن. على سبيل المثال، نحن نفكر في مخطط أسعار للكهرباء، تعرض فيه الكهرباء على المستخدمين بطريقة اقتصادية".وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أوقفت شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز إلى شركة "بغنيغ" البولندية، حيث رفضت الأخيرة الانتقال إلى تسوية الحسابات بالروبل الروسي؛ قبل ذلك، كانت بولندا تستورد من روسيا ما يصل إلى 10 ملايين طن من الغاز سنويًا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا.وتأمل سلطات البلاد في تعويض هذا الحجم بمساعدة خط أنابيب غاز "البلطيق" من الطرف النرويجي عبر الدنمارك.
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العالم, بولندا
رئيس الوزراء: بولندا تخطط لتجميد أسعار الكهرباء للمواطنين الفقراء
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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الاثنين، أن الحكومة البولندية تخطط لتجميد أسعار الكهرباء للمستهلكين الفقراء.
وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي، في مقابلة مع الإذاعة البولندية: "اليوم، نعمل على تجهيز حزمات مساعدة بطريقة يحاول فيها الجميع، بحسب إمكاناتهم بالطبع، توفير أكبر قدر ممكن. على سبيل المثال، نحن نفكر في مخطط أسعار للكهرباء، تعرض فيه الكهرباء على المستخدمين بطريقة اقتصادية".
وأضاف: "نفكر في تجميد سعر الكهرباء عند مستوى معين، ولكن إلى مستوى محدد من الاستهلاك. أي، أولئك الأشخاص الأكثر ثراءً، والذين لديهم منازل كبيرة أو يمكنهم ببساطة استخدام الكهرباء دون توفير، سيدفعون أكثر. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم مداخيل ضعيفة، ستدعمهم مثل هذه السياسة بشكل أفضل".
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أوقفت شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز إلى شركة "بغنيغ" البولندية، حيث رفضت الأخيرة الانتقال إلى تسوية الحسابات بالروبل الروسي؛ قبل ذلك، كانت بولندا تستورد من روسيا ما يصل إلى 10 ملايين طن من الغاز سنويًا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا.
وتأمل سلطات البلاد في تعويض هذا الحجم بمساعدة خط أنابيب غاز "البلطيق" من الطرف النرويجي عبر الدنمارك.