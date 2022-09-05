https://sputnikarabic.ae/20220905/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتهديد-خطوط-الملاحة-الدولية-1067329896.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم "أنصار الله" بتهديد خطوط الملاحة الدولية

رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم "أنصار الله" بتهديد خطوط الملاحة الدولية

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، وتهديد الملاحة البحرية... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T16:02+0000

2022-09-05T16:02+0000

2022-09-05T16:02+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقال العليمي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة أوروبية، وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "مجلس القيادة الرئاسي ملتزم بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً (في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية وخاصة القرار 2216)".وأضاف أن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء خروقات وانتهاكات الميلشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، ووضع حدِ لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الألغام والمتفجرات المحرمة دولياً، وتهديد خطوط الملاحة الدولية"، في إشارة إلى العرض العسكري الذي نظمته جماعة "أنصار الله" في مدينة الحديدة الساحلية وكشفها عن صواريخ "بر - بحر" وتصنيعها ألغاماً بحرية.وأشاد بـ"المواقف الأوروبية الأخيرة المنددة بخروقات الحوثيين للهدنة الانسانية، واتفاق ستوكهولم (الخاص بمدينة الحديدة والذي توصلت إليه الحكومة والجماعة أواخر 2018 ويتضمن إعادة الانتشار للقوات من مدينة الحديدة وموانئها إلى خارج المدينة) في الحديدة وتعز".ووفقاً لوكالة "سبأ"، "استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفراء الأوروبيين، إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الأمميين والدوليين من أجل تعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني".وفي الثاني من آب/أغسطس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220904/أنصار-الله-تتعهد-برد-مناسب-إذا-استمر-احتجاز-سفن-الوقود-المتجهة-للحديدة-1067283567.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم العربي