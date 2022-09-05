https://sputnikarabic.ae/20220905/رئيس-وزراء-بولندا-نسعى-إلى-تسريع-بناء-أول-محطة-للطاقة-النووية-1067331476.html
رئيس وزراء بولندا: نسعى إلى تسريع بناء أول محطة للطاقة النووية
رئيس وزراء بولندا: نسعى إلى تسريع بناء أول محطة للطاقة النووية
صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش موراويتسكي، اليوم الإثنين، بأن بولندا تريد تسريع بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:26+0000
2022-09-05T16:26+0000
2022-09-05T16:26+0000
العالم
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_fde83074479a042010f7e4c283b36832.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مورافيتسكي، قوله "نريد أن نبدأ بسرعة في تنفيذ بناء محطة للطاقة النووية. أولاً، مفاعلان ووحدتان".وأضاف أن عملية التفاوض بشأن بناء المحطات تجري الآن مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا.واختتم رئيس الوزراء بالقول: "لا يتم استبعاد [عمل] نظامي هذين الموردين [الولايات المتحدة وفرنسا]، كحد أدنى".وتعتزم السلطات البولندية بناء 6 وحدات طاقة نووية بقدرة إجمالية من 6 إلى 9 غيغاواط؛ من المقرر إطلاق أولها في منطقة ساحل "غدانسك" على بحر البلطيق في عام 2033. ولم تتم بعد تسمية مقاول البناء.
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a67d901c2c5638dce533697eb88d681b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بولندا
رئيس وزراء بولندا: نسعى إلى تسريع بناء أول محطة للطاقة النووية
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش موراويتسكي، اليوم الإثنين، بأن بولندا تريد تسريع بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مورافيتسكي، قوله "نريد أن نبدأ بسرعة في تنفيذ بناء محطة للطاقة النووية. أولاً، مفاعلان ووحدتان".
وأضاف أن عملية التفاوض بشأن بناء المحطات تجري الآن مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا.
وأوضح: "نحن نتفاوض مع الأمريكيين؛ بالأمس تحدثت عن هذا الأمر مع نائب الرئيس، كامالا هاريس. وقبل أيام قليلة تحدثت مع الرئيس [الفرنسي] إيمانويل ماكرون".
واختتم رئيس الوزراء بالقول: "لا يتم استبعاد [عمل] نظامي هذين الموردين [الولايات المتحدة وفرنسا]، كحد أدنى".
وتعتزم السلطات البولندية بناء 6 وحدات طاقة نووية بقدرة إجمالية من 6 إلى 9 غيغاواط؛ من المقرر إطلاق أولها في منطقة ساحل "غدانسك" على بحر البلطيق في عام 2033. ولم تتم بعد تسمية مقاول البناء.