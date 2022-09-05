https://sputnikarabic.ae/20220905/روسيا-تلغي-تسهيلات-زيارة-اليابانيين-لجزر-الكوريل-1067334855.html
روسيا تلغي تسهيلات زيارة اليابانيين لجزر الكوريل
روسيا تلغي تسهيلات زيارة اليابانيين لجزر الكوريل
أنهت روسيا، اليوم الاثنين، اتفاقًا مع اليابان بشأن تسهيلات زيارة جزر كوناشير وإيتوروب وأرخبيل جزر الكوريل للمواطنين اليابانيين الذين كانوا يقيمون فيها سابقا. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T17:48+0000
2022-09-05T17:48+0000
2022-09-05T17:53+0000
روسيا
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين في 5 سبتمبر/أيلول: "يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضًا من الاسم الثاني للبلاد (أرض طلوع الشمس)".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 22 نيسان/أبريل أن المفاوضات الروسية اليابانية بشأن جزر الكوريل باتت من الماضي ولن تستمر.وقال بيسكوف للصحفيين إن "اليابان أصبحت دولة غير صديقة لروسيا ومن الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات بشأن جزر الكوريل الأربع التي تعد جزء لا يتجزأ من روسيا".وتابع بيسكوف قائلا: "لأول مرة منذ عام 2003 صنفت اليابان رسميا بالمناطق الشمالية" وأشارت إلى أنها محتلة بشكل غير قانوني من قبل روسيا في تقريرها السنوي عن الكتاب الأزرق للدبلوماسية وأعاد الكتاب الأزرق لهذا العام ولأول مرة منذ 2011 ، تعريف الجزر بأنها أراضي أصلية لليابان".وأضاف بيسكوف قائلا: "من الواضح، الآن بعد أن أصبحت اليابان دولة غير صديقة وانضمت إلى مجموعة الدول العدائية لروسيا بالطبع من الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات، والجزر الأربع هي أراضي روسية غير قابلة للتصرف".
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روسيا
روسيا تلغي تسهيلات زيارة اليابانيين لجزر الكوريل
17:48 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أنهت روسيا، اليوم الاثنين، اتفاقًا مع اليابان بشأن تسهيلات زيارة جزر كوناشير وإيتوروب وأرخبيل جزر الكوريل للمواطنين اليابانيين الذين كانوا يقيمون فيها سابقا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين في 5 سبتمبر/أيلول: "يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضًا من الاسم الثاني للبلاد (أرض طلوع الشمس)".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 22 نيسان/أبريل أن المفاوضات الروسية اليابانية بشأن جزر الكوريل باتت من الماضي ولن تستمر.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "اليابان أصبحت دولة غير صديقة لروسيا ومن الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات بشأن جزر الكوريل الأربع التي تعد جزء لا يتجزأ من روسيا".
وتابع بيسكوف قائلا: "لأول مرة منذ عام 2003 صنفت اليابان رسميا بالمناطق الشمالية" وأشارت إلى أنها محتلة بشكل غير قانوني من قبل روسيا في تقريرها السنوي عن الكتاب الأزرق للدبلوماسية وأعاد الكتاب الأزرق لهذا العام ولأول مرة منذ 2011 ، تعريف الجزر بأنها أراضي أصلية لليابان".
وأضاف بيسكوف قائلا: "من الواضح، الآن بعد أن أصبحت اليابان دولة غير صديقة وانضمت إلى مجموعة الدول العدائية لروسيا بالطبع من الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات، والجزر الأربع هي أراضي روسية غير قابلة للتصرف".