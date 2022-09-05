https://sputnikarabic.ae/20220905/زلزال-بقوة-66-درجة-يضرب-جنوب-غربي-الصين-1067291812.html
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب غربي الصين
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب غربي الصين
ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي الصين، اليوم الاثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:52+0000
2022-09-05T06:52+0000
2022-09-05T06:52+0000
الصين
هزة أرضبة
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وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد نحو 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مدينة كانجدينج في مقاطعة سيتشوان على عمق 10 كيلومترات.لم يكن هناك تقارير فورية عن حدوث أية خسائر، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال سكان إنهم شعروا بالهزة الأرضية في تشنغدو عاصمة المقاطعة المجاورة التي تخضع حاليا لإغلاق كوفيد 19 ومدينة تشونغتشينغ الكبرى.قال أحد سكان تشنغدو: "لقد شعرت بذلك بشدة. قال بعض جيراني في الطابق الأرضي إنهم شعروا بذلك بوضوح شديد".وذكر أن الزلزال كان "ملحوظا جدا" وأدى إلى اهتزاز أضواء وأثاث شقته.تعد الزلازل أمر شائع إلى حد ما في الصين، لاسيما جنوب غربي البلاد الناشط زلزاليا.في عام 2008، تسبب زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة ونتشوان في سيتشوان في مقتل عشرات الآلاف وحدوث أضرار جسيمة.
https://sputnikarabic.ae/20220703/زلزال-بقوة-52-درجة-يضرب-شينجيانغ-بشمال-غربي-الصين-1064561809.html
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الصين, هزة أرضبة
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب غربي الصين
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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي الصين، اليوم الاثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.
وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد نحو 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مدينة كانجدينج في مقاطعة سيتشوان على عمق 10 كيلومترات.
لم يكن هناك تقارير فورية عن حدوث أية خسائر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال سكان إنهم شعروا بالهزة الأرضية
في تشنغدو عاصمة المقاطعة المجاورة التي تخضع حاليا لإغلاق كوفيد 19 ومدينة تشونغتشينغ الكبرى.
قال أحد سكان تشنغدو: "لقد شعرت بذلك بشدة. قال بعض جيراني في الطابق الأرضي إنهم شعروا بذلك بوضوح شديد".
وذكر أن الزلزال كان "ملحوظا جدا" وأدى إلى اهتزاز أضواء وأثاث شقته.
تعد الزلازل أمر شائع إلى حد ما في الصين، لاسيما جنوب غربي البلاد الناشط زلزاليا.
في عام 2008، تسبب زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة ونتشوان في سيتشوان في مقتل عشرات الآلاف وحدوث أضرار جسيمة.