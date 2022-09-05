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https://sputnikarabic.ae/20220905/زيلينسكي-يتحدث-عن-اتصال-مهم-مع-ماكرون-1067311446.html
زيلينسكي يتحدث عن اتصال مهم مع ماكرون
زيلينسكي يتحدث عن اتصال مهم مع ماكرون
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثة لمدة ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T12:17+0000
2022-09-05T12:17+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي على تويتر: "أجريت محادثات جوهرية استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".وتبادل الطرفان تقييمات نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيهوكان الرئيس الفرنسي قد صرح، في وقت سابق، أنه "سيكثف" الضغط على روسيا لمنعها من الانتصار في أوكرانيا، عبر مواصلة دعم كييف على مختلف الصعد بما في ذلك الاقتصادي والعسكري، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة عدم السماح للاتحاد الأوروبي بالانحياز إلى "دعاة الحرب".وأضاف ماكرون أنه يجب الاستعداد لأزمة طويلة، وذلك سيشهد توترات تتصاعد حول المحطات النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى دعم بلاده لمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية لتقييم سلامتها، بحسب وكالة "فرانس برس".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يتحدث عن اتصال مهم مع ماكرون

12:17 GMT 05.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثة لمدة ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال زيلينسكي على تويتر: "أجريت محادثات جوهرية استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وبحسب زيلينسكي، فقد أخبر ماكرون بالوضع على الجبهة ونسّق معه المزيد من المساعدة العسكرية من فرنسا.

وتبادل الطرفان تقييمات نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
وكان الرئيس الفرنسي قد صرح، في وقت سابق، أنه "سيكثف" الضغط على روسيا لمنعها من الانتصار في أوكرانيا، عبر مواصلة دعم كييف على مختلف الصعد بما في ذلك الاقتصادي والعسكري، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة عدم السماح للاتحاد الأوروبي بالانحياز إلى "دعاة الحرب".
وأضاف ماكرون أنه يجب الاستعداد لأزمة طويلة، وذلك سيشهد توترات تتصاعد حول المحطات النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى دعم بلاده لمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية لتقييم سلامتها، بحسب وكالة "فرانس برس".
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