https://sputnikarabic.ae/20220905/سلطات-إنرغودار-القوات-الأوكرانية-توجه-ضربة-جديدة--لمحطة-زابوروجيه-النووية--1067325264.html

سلطات إنرغودار: القوات الأوكرانية توجه ضربة جديدة لمحطة زابوروجيه النووية

سلطات إنرغودار: القوات الأوكرانية توجه ضربة جديدة لمحطة زابوروجيه النووية

أكدت سلطات مدينة إنرغودار أن ضربة جديدة وجهتها القوات الأوكرانية، أصابت المبنى الخاص لمحطة زابوروجيه النووية، كما تضرر خزان الماء المقطر في المنطقة المجاورة... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T14:57+0000

2022-09-05T14:57+0000

2022-09-05T15:02+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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قصف

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وقالت السلطات في بيان "بحسب المعلومات الواردة من الإدارة العسكرية - المدنية لمدينة إنرغودار، فقد تم تسجيل قصف مدفعي في الأماكن التالية: مبنى خاص لمحطة الطاقة النووية وسقف اتصالات على يمين المبنى الخاص وسياج خرساني. وتعرضت حاوية الماء المقطر لأضرار في المنطقة المجاورة مباشرة لوحدة الطاقة الثانية ولم تحدث وقوع إصابات بشرية".هذا وصرح رئيس إدارة إنرغودار، ألكسندر فولغا، في وقت سابق من اليوم، أن لديه معلومات تفيد بأن الجيش الأوكراني يستعد لاستفزازات إضافية ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.وقال فولغا على هواء قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هناك معلومات تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعد بالإضافة إلى ذلك لنوع من الاستفزاز ضد محطة زابوروجيه النووية".وأضاف: "لدينا أيضا آمال كبيرة جدا مباشرة لتقرير (رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل) غروسي غدا في مجلس الأمن الدولي".

https://sputnikarabic.ae/20220905/سلطات-إنرغودار-هناك-معلومات-عن-استعداد-كييف-لاستفزازات-جديدة-في-محطة-زابوروجيه-1067300565.html

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