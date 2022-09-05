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https://sputnikarabic.ae/20220905/سلطات-زابوروجيه-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يغادرون-المحطة---1067293142.html
سلطات زابوروجيه: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون المحطة
سلطات زابوروجيه: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون المحطة
أعلنت سلطات زابوروجيه أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية، مؤكدة بقاء اثنين من المراقبين في المحطة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T07:37+0000
2022-09-05T07:37+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على الهواء في إذاعة "كا بي" المحلية، اليوم الاثنين، إن أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا الآن محطة زابوروجيه النووية، بينما بقي شخصان فيها في شكل مراقبين".وأعلن روغوف، في وقت سابق، أن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستنتهي في 6 سبتمبر/أيلول، وخططهم التالية غير معروفة.حسب قوله، يوجد الآن وفد من 13 شخصًا في محطة الطاقة النووية.وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.وفقًا لغروسي، ستبقى مهمة الوكالة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية طالما ذلك ضروريًا. كما قال إنه سيخبر مجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر عن هذه الرحلة.
https://sputnikarabic.ae/20220905/سلطات-زابوروجيه-تعلن-موعد-انتهاء-مهمة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1067291199.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مغادرة
العالم, أخبار أوكرانيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مغادرة

سلطات زابوروجيه: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون المحطة

07:37 GMT 05.09.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
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أعلنت سلطات زابوروجيه أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية، مؤكدة بقاء اثنين من المراقبين في المحطة.
وقال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على الهواء في إذاعة "كا بي" المحلية، اليوم الاثنين، إن أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا الآن محطة زابوروجيه النووية، بينما بقي شخصان فيها في شكل مراقبين".
وأعلن روغوف، في وقت سابق، أن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستنتهي في 6 سبتمبر/أيلول، وخططهم التالية غير معروفة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الوفد لا يزال يعمل في الخامس من سبتمبر، وتنتهي مهمته بعد ذلك، ويغادرون في 6 سبتمبر. وقد تلقوا كل أنواع المساعدة. ونحن مهتمون بتقييم موضوعي ومتوازن للوضع في محطة الطاقة النووية".
حسب قوله، يوجد الآن وفد من 13 شخصًا في محطة الطاقة النووية.
وتابع السياسي: "لا نعلم ما إذا كان ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في محطة الطاقة النووية على أساس دائم".
وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه تعلن موعد انتهاء مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
06:28 GMT
وفقًا لغروسي، ستبقى مهمة الوكالة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية طالما ذلك ضروريًا. كما قال إنه سيخبر مجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر عن هذه الرحلة.
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