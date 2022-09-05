https://sputnikarabic.ae/20220905/سلطات-وحدة-توليد-طاقة-واحدة-تعمل-في-المحطة-النووية-واستمرار-إمداد-أوكرانيا-بالكهرباء-1067303342.html
سلطات: وحدة توليد طاقة واحدة تعمل في المحطة النووية واستمرار إمداد أوكرانيا بالكهرباء
سلطات: وحدة توليد طاقة واحدة تعمل في المحطة النووية واستمرار إمداد أوكرانيا بالكهرباء
أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، اليوم الاثنين، أنه بعد قصف القوات الأوكرانية لخطوط الطاقة في محطة زابوروجيه النووية، لا تعمل سوى وحدة توليد... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:39+0000
2022-09-05T09:39+0000
2022-09-05T09:39+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
محطة نووية
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وقال فولغا، في حديث لقناة "روسيا-24": "الآن الوضع طبيعي وخبراء المحطة يتعاملون مع حالات الطوارئ، بسبب انقطاع خطوط الكهرباء التي استهدفتها القوات المسلحة لأوكرانيا، هناك عدد من أعمال الصيانة الروتينية".وأوضح رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، أن الكهرباء يتم توفيرها أيضا للأراضي التي تسيطر عليها "دون انقطاع".وكان رئيس إدارة مدينة إنيرغودار أعرب عن أمله بأن يكون وجود عدد من المراقبين من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ضامنا لسلامة وأمن المحطة.إلى ذلك، أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وبقي مراقبان في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220905/سلطات-زابوروجيه-خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يغادرون-المحطة---1067293142.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, محطة نووية
العالم, أخبار أوكرانيا, محطة نووية
سلطات: وحدة توليد طاقة واحدة تعمل في المحطة النووية واستمرار إمداد أوكرانيا بالكهرباء
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أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، اليوم الاثنين، أنه بعد قصف القوات الأوكرانية لخطوط الطاقة في محطة زابوروجيه النووية، لا تعمل سوى وحدة توليد الطاقة رقم 6، مشيرا إلى استمرار إمداد أوكرانيا بالكهرباء.
وقال فولغا، في حديث لقناة "روسيا-24": "الآن الوضع طبيعي وخبراء المحطة يتعاملون مع حالات الطوارئ، بسبب انقطاع خطوط الكهرباء التي استهدفتها القوات المسلحة لأوكرانيا، هناك عدد من أعمال الصيانة الروتينية".
وأضاف في إطار هذه الإجراءات، فإن وحدة توليد الطاقة رقم 5 متوقفة، في حين تعمل السادسة بشكل طبيعي وتوفر الطاقة لمنظومة الطاقة العامة".
وأوضح رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، أن الكهرباء يتم توفيرها أيضا للأراضي التي تسيطر عليها "دون انقطاع".
وكان رئيس إدارة مدينة إنيرغودار أعرب عن أمله بأن يكون وجود عدد من المراقبين من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ضامنا لسلامة وأمن المحطة.
إلى ذلك، أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وبقي مراقبان في المحطة.