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https://sputnikarabic.ae/20220905/صقر-يحط-على-ذراع-بوتين-ويتردد-بالعودة-إلى-مدربه-فيديو-1067321330.html
صقر يحط على ذراع بوتين ويتردد بالعودة إلى مدربه... فيديو
صقر يحط على ذراع بوتين ويتردد بالعودة إلى مدربه... فيديو
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالعاملين في مركز كامتشاتكا لتربية الصقور. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T14:19+0000
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فلاديمير بوتين
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ونشرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية فيديو للزيارة، حيث شارك بوتين بعمليات ترويض وتدريب الصقور العريقة.وأطلق أحد المروضين العنان لصقر ثلجي ليحط على ذراع الرئيس بوتين الذي كان يرتدي قفازا خاصا بالمدربين، والتقم الصقر بضع لقمات من قطعة اللحم التي كان يحملها بوتين.ورغم أن المدرب قد أوعز للصقر بالعودة إلا أنه راوح مكانه لبرهة، حيث قال أحد المرافقين للرئيس بوتين "لا يريد (العودة)"، فرد بوتين: "لقد راقه (البقاء على ذراعه)".
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فلاديمير بوتين, نادي الفيديو
فلاديمير بوتين, نادي الفيديو

صقر يحط على ذراع بوتين ويتردد بالعودة إلى مدربه... فيديو

14:19 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 05.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، إيران 19 يوليو 2022
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالعاملين في مركز كامتشاتكا لتربية الصقور.
ونشرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية فيديو للزيارة، حيث شارك بوتين بعمليات ترويض وتدريب الصقور العريقة.
وأطلق أحد المروضين العنان لصقر ثلجي ليحط على ذراع الرئيس بوتين الذي كان يرتدي قفازا خاصا بالمدربين، والتقم الصقر بضع لقمات من قطعة اللحم التي كان يحملها بوتين.
ورغم أن المدرب قد أوعز للصقر بالعودة إلا أنه راوح مكانه لبرهة، حيث قال أحد المرافقين للرئيس بوتين "لا يريد (العودة)"، فرد بوتين: "لقد راقه (البقاء على ذراعه)".
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