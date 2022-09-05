https://sputnikarabic.ae/20220905/صقر-يحط-على-ذراع-بوتين-ويتردد-بالعودة-إلى-مدربه-فيديو-1067321330.html
صقر يحط على ذراع بوتين ويتردد بالعودة إلى مدربه... فيديو
صقر يحط على ذراع بوتين ويتردد بالعودة إلى مدربه... فيديو
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالعاملين في مركز كامتشاتكا لتربية الصقور. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T14:19+0000
2022-09-05T14:19+0000
2022-09-05T14:21+0000
فلاديمير بوتين
نادي الفيديو
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ونشرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية فيديو للزيارة، حيث شارك بوتين بعمليات ترويض وتدريب الصقور العريقة.وأطلق أحد المروضين العنان لصقر ثلجي ليحط على ذراع الرئيس بوتين الذي كان يرتدي قفازا خاصا بالمدربين، والتقم الصقر بضع لقمات من قطعة اللحم التي كان يحملها بوتين.ورغم أن المدرب قد أوعز للصقر بالعودة إلا أنه راوح مكانه لبرهة، حيث قال أحد المرافقين للرئيس بوتين "لا يريد (العودة)"، فرد بوتين: "لقد راقه (البقاء على ذراعه)".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, نادي الفيديو
فلاديمير بوتين, نادي الفيديو
صقر يحط على ذراع بوتين ويتردد بالعودة إلى مدربه... فيديو
14:19 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالعاملين في مركز كامتشاتكا لتربية الصقور.
ونشرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية فيديو للزيارة، حيث شارك بوتين بعمليات ترويض وتدريب الصقور العريقة.
وأطلق أحد المروضين العنان لصقر ثلجي ليحط على ذراع الرئيس بوتين الذي كان يرتدي قفازا خاصا بالمدربين، والتقم الصقر بضع لقمات من قطعة اللحم التي كان يحملها بوتين.
ورغم أن المدرب قد أوعز للصقر بالعودة إلا أنه راوح مكانه لبرهة، حيث قال أحد المرافقين للرئيس بوتين "لا يريد (العودة)"، فرد بوتين: "لقد راقه (البقاء على ذراعه)".