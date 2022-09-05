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طهران: نتطلع إلى إنتاج 20% من كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية
طهران: نتطلع إلى إنتاج 20% من كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية
أعلنت إيران أنها تتطلع إلى إنتاج 20 في المائة من إجمالي كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:48+0000
2022-09-05T13:48+0000
إيران
الطاقة النووية
توفير
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قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين، إن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عازمة على تحقيق نقلة في المواقف والسياسات من خلال تسخير جميع الطاقات والكفاءات الوطنية المتاحة، في سياق تنفيذ الخطة التنموية الشاملة المحددة لها على مدى 20 عاما".ولفت في هذا الإطار، إلى "ضرورة إفشال الحرب النفسية والحظر المفتوح، الذي يفرضه العدو من أجل تقويض المسيرة العلمية والتقنية وبث الشعور بالإحباط والخوف داخل البلاد".وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود 10 مراكز ومعاهد أبحاث محلية، وهي تنشط حاليا في مجال إنجاز العشرات من المشاريع، التي تساعد على إنتاج الطاقات وتحقيق المنجزات المعرفية لتدعيم الطاقة النووية في إيران.
https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الإيرانية-طهران-يمكنها-توفير-جزء-من-احتياجات-أوروبا-من-الطاقة-1067293741.html
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إيران, الطاقة النووية, توفير
إيران, الطاقة النووية, توفير

طهران: نتطلع إلى إنتاج 20% من كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية

13:48 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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أعلنت إيران أنها تتطلع إلى إنتاج 20 في المائة من إجمالي كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية.
قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين، إن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عازمة على تحقيق نقلة في المواقف والسياسات من خلال تسخير جميع الطاقات والكفاءات الوطنية المتاحة، في سياق تنفيذ الخطة التنموية الشاملة المحددة لها على مدى 20 عاما".
ولفت في هذا الإطار، إلى "ضرورة إفشال الحرب النفسية والحظر المفتوح، الذي يفرضه العدو من أجل تقويض المسيرة العلمية والتقنية وبث الشعور بالإحباط والخوف داخل البلاد".

وتابع "إلى وجود عدد قليل من الدول التي تستحوذ في الوقت الراهن، على تقنية تصميم وإنشاء محطات الطاقة النووية"، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الوطنية وتجنيد الشركات المعرفية والكفاءات العلمية في البلاد، لتضحى إيران واحدة من الدول القادرة على إنتاج هذه المحطات".

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وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود 10 مراكز ومعاهد أبحاث محلية، وهي تنشط حاليا في مجال إنجاز العشرات من المشاريع، التي تساعد على إنتاج الطاقات وتحقيق المنجزات المعرفية لتدعيم الطاقة النووية في إيران.
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