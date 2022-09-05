https://sputnikarabic.ae/20220905/عقب-إعلان-أوبك--خفض-الإنتاج-سعر-النفط-يرتفع-بنحو-3--1067331691.html
عقب إعلان "أوبك +" خفض الإنتاج… سعر النفط يرتفع بنحو 3 %
عقب إعلان "أوبك +" خفض الإنتاج… سعر النفط يرتفع بنحو 3 %
ارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الإثنين، بنسبة 3 % تقريبا عقب إعلان "أوبك+" خفض الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:32+0000
2022-09-05T16:32+0000
2022-09-05T16:32+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
ارتفاع
أوبك
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وجاء في بيانات التداول، "اعتبارا من الساعة 18:39 (بتوقيت موسكو)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر لخام برنت بنسبة 2.75 بالمئة إلى 95.58 دولار للبرميل، وعقود تشرين الأول/ أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 2.58 بالمئة إلى 89.11 دولار".وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، عقب اجتماعها، قررت "أوبك+"، العودة إلى شروط آب/ أغسطس للصفقة، وخفض إنتاج النفط في تشرين الأول/ أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يومياً. جاء القرار للحفاظ على أسعار النفط واستقرار السوق.وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قبل ذلك، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "هذا القرار هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة في ترسانتنا. هذا التغيير الصغير (في شروط الصفقة) يظهر أننا سنكون يقظين ووقائيين ونشطين من حيث الحفاظ على الاستقرار وكفاءة أداء السوق".
https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-لـسبوتنيك-دول-أوبك--تتفق-على-تقليص-الإنتاج-100-ألف-برميل-يوميا-في-شهر-أكتوبر-1067312659.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, ارتفاع, أوبك
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, ارتفاع, أوبك
عقب إعلان "أوبك +" خفض الإنتاج… سعر النفط يرتفع بنحو 3 %
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ارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الإثنين، بنسبة 3 % تقريبا عقب إعلان "أوبك+" خفض الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وجاء في بيانات التداول، "اعتبارا من الساعة 18:39 (بتوقيت موسكو)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر لخام برنت بنسبة 2.75 بالمئة إلى 95.58 دولار للبرميل، وعقود تشرين الأول/ أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 2.58 بالمئة إلى 89.11 دولار".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، عقب اجتماعها، قررت "أوبك+"، العودة إلى شروط آب/ أغسطس للصفقة، وخفض إنتاج النفط في تشرين الأول/ أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يومياً. جاء القرار للحفاظ على أسعار النفط واستقرار السوق.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قبل ذلك، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "هذا القرار هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة في ترسانتنا. هذا التغيير الصغير (في شروط الصفقة) يظهر أننا سنكون يقظين ووقائيين ونشطين من حيث الحفاظ على الاستقرار وكفاءة أداء السوق".