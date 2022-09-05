https://sputnikarabic.ae/20220905/غازبروم-تشغيل-توربين-التيار-الشمالي-دون-إصلاح-الأعطال-قد-يؤدي-إلى-وقوع-انفجار-1067337276.html
"غازبروم": تشغيل توربين "التيار الشمالي" دون إصلاح الأعطال قد يؤدي إلى وقوع انفجار
"غازبروم": تشغيل توربين "التيار الشمالي" دون إصلاح الأعطال قد يؤدي إلى وقوع انفجار
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أن مواصلة تشغيل توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (ترينت 60) في محطة الضغط "بورتوفايا"، دون إصلاح عطل تسريب... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:02+0000
2022-09-05T19:02+0000
2022-09-05T19:02+0000
شركة غازبروم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_4c94317b201e5e5d9dbb00cb8b5fbab1.jpg
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "استمرار تشغيل توربين ضخ الغاز دون إصلاح العطل، من الممكن أن يسبب خطر اندلاع حريق أو يؤدي إلى انفجار، أي أنه يؤثر على الأمن الصناعي للمحطة كلها".ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة "غازبروم" إن "التيار الشمالي1"، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة. وقال ممثل عن شركة "سيمينز" للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج "غازبروم" سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20220902/غازبروم-ترسل-خطابا-بأعطال-محرك-التيار-الشمالي-وضرورة-قيام-شركة-سيمنز-بإصلاحه-1067206873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dc1e49a7594c3b21a591ca5334bb65dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, روسيا
"غازبروم": تشغيل توربين "التيار الشمالي" دون إصلاح الأعطال قد يؤدي إلى وقوع انفجار
تابعنا عبر
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أن مواصلة تشغيل توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (ترينت 60) في محطة الضغط "بورتوفايا"، دون إصلاح عطل تسريب الزيت، من الممكن أن يتسبب في خطر انفجار أو اندلاع حريق.
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام
": "استمرار تشغيل توربين ضخ الغاز دون إصلاح العطل، من الممكن أن يسبب خطر اندلاع حريق أو يؤدي إلى انفجار، أي أنه يؤثر على الأمن الصناعي للمحطة كلها".
وأضافت "غازبروم": "تم تسجيل مثل هذا التسرب بشكل خاص في وحدات ضخ الغاز رقم 14 (المحرك رقم 120)، وكان له طابع أكثر اتساعاً. ووجود هذا العيب في عدة وحدات يدل على طابعه النظامي".
ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة "غازبروم
" إن "التيار الشمالي1"، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة. وقال ممثل عن شركة "سيمينز" للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج "غازبروم" سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.