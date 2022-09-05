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https://sputnikarabic.ae/20220905/غازبروم-تشغيل-توربين-التيار-الشمالي-دون-إصلاح-الأعطال-قد-يؤدي-إلى-وقوع-انفجار-1067337276.html
"غازبروم": تشغيل توربين "التيار الشمالي" دون إصلاح الأعطال قد يؤدي إلى وقوع انفجار
"غازبروم": تشغيل توربين "التيار الشمالي" دون إصلاح الأعطال قد يؤدي إلى وقوع انفجار
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أن مواصلة تشغيل توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (ترينت 60) في محطة الضغط "بورتوفايا"، دون إصلاح عطل تسريب... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:02+0000
2022-09-05T19:02+0000
شركة غازبروم
روسيا
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وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "استمرار تشغيل توربين ضخ الغاز دون إصلاح العطل، من الممكن أن يسبب خطر اندلاع حريق أو يؤدي إلى انفجار، أي أنه يؤثر على الأمن الصناعي للمحطة كلها".ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة "غازبروم" إن "التيار الشمالي1"، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة. وقال ممثل عن شركة "سيمينز" للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج "غازبروم" سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20220902/غازبروم-ترسل-خطابا-بأعطال-محرك-التيار-الشمالي-وضرورة-قيام-شركة-سيمنز-بإصلاحه-1067206873.html
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شركة غازبروم, روسيا
شركة غازبروم, روسيا

"غازبروم": تشغيل توربين "التيار الشمالي" دون إصلاح الأعطال قد يؤدي إلى وقوع انفجار

19:02 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أن مواصلة تشغيل توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (ترينت 60) في محطة الضغط "بورتوفايا"، دون إصلاح عطل تسريب الزيت، من الممكن أن يتسبب في خطر انفجار أو اندلاع حريق.
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "استمرار تشغيل توربين ضخ الغاز دون إصلاح العطل، من الممكن أن يسبب خطر اندلاع حريق أو يؤدي إلى انفجار، أي أنه يؤثر على الأمن الصناعي للمحطة كلها".

وأضافت "غازبروم": "تم تسجيل مثل هذا التسرب بشكل خاص في وحدات ضخ الغاز رقم 14 (المحرك رقم 120)، وكان له طابع أكثر اتساعاً. ووجود هذا العيب في عدة وحدات يدل على طابعه النظامي".

شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
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إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي 1" إلى أجل غير مسمى
2 سبتمبر, 16:37 GMT
ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة "غازبروم" إن "التيار الشمالي1"، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة. وقال ممثل عن شركة "سيمينز" للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج "غازبروم" سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.
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