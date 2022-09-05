https://sputnikarabic.ae/20220905/غولدمان-ساكس-أسعار-النفط-سترتفع-في-2023-رغم-تحديد-مجموعة-السبع-سعر-الخام-الروسي-1067326288.html

غولدمان ساكس: أسعار النفط سترتفع في 2023 رغم تحديد "مجموعة السبع" سعر الخام الروسي

غولدمان ساكس: أسعار النفط سترتفع في 2023 رغم تحديد "مجموعة السبع" سعر الخام الروسي

يتوقع المصرف الاستثماري الأمريكي "غولدمان ساكس" أن أسعار النفط من المرجح أن ترتفع إلى 125 دولارا للبرميل في عام 2023، على الرغم من الاتفاق الأخير لـ"مجموعة... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T15:09+0000

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2022-09-05T15:11+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

اقتصاد

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وحذر البنك، يوم الجمعة الماضي، من أن أي سقف سعر سيكون "هبوطيا من الناحية النظرية وصعوديا من الناحية العملية" لأسعار النفط، بسبب احتمال استجابة موسكو بخفض الصادرات إلى دول "مجموعة السبع"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وقال فريق من الاستراتيجيين بقيادة رئيس أبحاث الطاقة في بنك "غولدمان ساكس"، داميان كورفالين: "تماشيا مع الإجراءات المتخذة في سوق الغاز الطبيعي، يمكن لروسيا أن تختار الرد وقطع مشتريي "مجموعة السبع" وإغلاق الإنتاج، ما سيؤدي بالتالي إلى رفع الأسعار العالمية وعائداتها الخاصة إلى أعلى".وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت "مجموعة السبع"، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا، عن تطبيقها سقفا لأسعار النفط الروسي، مع حلول الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ويأمل وزراء مالية "مجموعة السبع" في أن يؤدي الحد الأقصى إلى خفض دخل روسيا من صادرات النفط الخام، دون قطع الدول الغربية عن مصدر رئيسي للطاقة، مع استمرار أسعار الوقود في الارتفاع.لكن حذر بنك "غولدمان ساكس" من أن أي سقف للسعر سيعمل على الأرجح بشكل مختلف من الناحية العملية.وقال الكرملين، يوم الجمعة الماضي، إن روسيا ستتوقف عن تصدير النفط إلى أي دولة تحاول فرض سقف سعري.وارتفعت أسعار خام "برنت" بنسبة 2.70 بالمئة إلى أكثر من 95.50 دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، بينما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.51 بالمئة إلى ما يزيد قليلا عن 89 دولارا للبرميل عند الفحص الأخير.

https://sputnikarabic.ae/20220905/الصين-تعلق-على-قرار-وزراء-مالية-مجموعة-السبع-الجماعي-بتحديد-سعر-النفط-الروسي-1067308104.html

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