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https://sputnikarabic.ae/20220905/قائد-القوات-الجوية-إيران-تعتزم-شراء-مقاتلات-سوخوي-35-من-روسيا-1067302864.html
قائد القوات الجوية: إيران تعتزم شراء مقاتلات سوخوي 35 من روسيا
قائد القوات الجوية: إيران تعتزم شراء مقاتلات سوخوي 35 من روسيا
أعلن قائد القوات الجوية الإيرانية الجنرال حميد وحيدي، أن بلاده تعتزم شراء مقاتلات سوخوي من طراز "سو-35" من روسيا. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:28+0000
2022-09-05T09:28+0000
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وقال وحيدي لوكالة "بورنا" للأنباء، إن "الجيش الايراني يعتزم شراء (مقاتلات) سوخوي 35 من روسيا".وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي بلد يتعامل تجاريا مع القوات الايرانية، وخصوصا الحرس الثوري المدرج على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20220831/الجيش-الإيراني-دفاعاتنا-الجوية-جاهزة-للرد-السريع-والحازم-على-أي-تهديد-1067082194.html
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العالم, أخبار إيران, روسيا
العالم, أخبار إيران, روسيا

قائد القوات الجوية: إيران تعتزم شراء مقاتلات سوخوي 35 من روسيا

09:28 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Michail Klimentjev / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "سو-30" و"سو-35" و"سو-34"
طائرات سو-30 وسو-35 وسو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Michail Klimentjev
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أعلن قائد القوات الجوية الإيرانية الجنرال حميد وحيدي، أن بلاده تعتزم شراء مقاتلات سوخوي من طراز "سو-35" من روسيا.
وقال وحيدي لوكالة "بورنا" للأنباء، إن "الجيش الايراني يعتزم شراء (مقاتلات) سوخوي 35 من روسيا".
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لكن وحيدي أوضح أن "شراء سوخوي 30 ليس على جدول الأعمال. نأمل أن نحصل مستقبلا على مقاتلات سو-35 من الجيل المعروف ب4++".
وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي بلد يتعامل تجاريا مع القوات الايرانية، وخصوصا الحرس الثوري المدرج على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية".
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