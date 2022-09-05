https://sputnikarabic.ae/20220905/لافروف-سفارتنا-في-كابول-تعزز-إجراءاتها-الأمنية-عقب-الانفجار-1067303040.html
لافروف: سفارتنا في كابول تعزز إجراءاتها الأمنية عقب الانفجار
لافروف: سفارتنا في كابول تعزز إجراءاتها الأمنية عقب الانفجار
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن سفارة بلاده عززت من إجراءاتها الأمنية عقب التفجير. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:32+0000
2022-09-05T09:32+0000
2022-09-05T09:45+0000
روسيا
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وأضاف لافروف أن هذه التعزيزات الأمنية ستكون بقوات إضافية من "سلطات طالبان" والاستخبارات الأفغانية.وجاءت تصريحات لافروف قبل بدء مفاوضات مع وزير خارجية طاجيكستان، مشيرا إلى أن موسكو تأمل في القبض على منفذي الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول في أقرب وقت.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
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روسيا
لافروف: سفارتنا في كابول تعزز إجراءاتها الأمنية عقب الانفجار
09:32 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن سفارة بلاده عززت من إجراءاتها الأمنية عقب التفجير.
وأضاف لافروف أن هذه التعزيزات الأمنية ستكون بقوات إضافية من "سلطات طالبان" والاستخبارات الأفغانية.
وجاءت تصريحات لافروف قبل بدء مفاوضات مع وزير خارجية طاجيكستان، مشيرا إلى أن موسكو تأمل في القبض على منفذي الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول في أقرب وقت.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية
في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.