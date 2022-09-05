https://sputnikarabic.ae/20220905/لحظة-وقوع-زلزال-قوي-في-الصين-فيديو-1067335871.html
لحظة وقوع زلزال قوي في الصين... فيديو
لحظة وقوع زلزال قوي في الصين... فيديو
رصد مقطع فيديو لحظة وقوع الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين وأدى إلى مقتل عشرات الأشخاص. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T18:26+0000
2022-09-05T18:26+0000
2022-09-05T18:26+0000
العالم
الصين
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ويظهر الفيديو تعرض المباني والأشجار الموجودة في أحد الشوارع للاهتزاز بقوة نتيجة الزلزال، الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.ورصد الفيديو الذي وصلت مدته إلى 19 ثانية انهيار أجزاء من المباني واهتزاز الأشجار بصورة قوية إضافة إلى السيارات التي أصبحت تهتز من تأثير قوة الزلزال، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تسبب في مقتل نحو 30 شخصا.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، في وقت سابق، إن الزلزال وقع على مسافة تقدر بـ 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كانجدينج في مقاطعة سيتشوان بعمق 10 كيلومترات.
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العالم, الصين
لحظة وقوع زلزال قوي في الصين... فيديو
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رصد مقطع فيديو لحظة وقوع الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين وأدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.
ويظهر الفيديو تعرض المباني والأشجار الموجودة في أحد الشوارع للاهتزاز بقوة
نتيجة الزلزال، الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.
ورصد الفيديو الذي وصلت مدته إلى 19 ثانية انهيار أجزاء من المباني واهتزاز الأشجار بصورة قوية إضافة إلى السيارات التي أصبحت تهتز من تأثير قوة الزلزال، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه تسبب في مقتل
نحو 30 شخصا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، في وقت سابق، إن الزلزال
وقع على مسافة تقدر بـ 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كانجدينج في مقاطعة سيتشوان بعمق 10 كيلومترات.