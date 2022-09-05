عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/لعمامرة-سوريا-تفضل-عدم-طرح-عودتها-للجامعة-العربية-في-قمة-نوفمبر-1067305037.html
لعمامرة: سوريا تفضل عدم طرح عودتها للجامعة العربية في قمة نوفمبر
لعمامرة: سوريا تفضل عدم طرح عودتها للجامعة العربية في قمة نوفمبر
كشف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن سوريا تفضل عدم طرح مسألة عودتها إلى جامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:17+0000
2022-09-05T10:17+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065538171_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_e56b3f6f3ccce2835147d416763c7e3f.jpg
وقال الوزير الجزائري في بيان إنه أجرى، يوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وقال البيان: "من جملة المسائل التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية".وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن المقداد أكد عدم تفضيل بلاده طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة نوفمبر.وأرجع المقداد ذلك إلى حرص دمشق على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وكانت الجزائر أكدت، الشهر الماضي، دعمها لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة وهي لن تكون على حساب التوافق العربي الذي تريد تحقيق الحد الممكن منه في القمة التي تستضيفها في نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220403/إعلام-بينيت-يعرقل-مبادرة-قادها-نتنياهو-لإعادة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1060799773.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065538171_31:0:1250:914_1920x0_80_0_0_b4ad2b39bf26ac2fb9d276a8b5070594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار سوريا اليوم
الجزائر, أخبار سوريا اليوم

لعمامرة: سوريا تفضل عدم طرح عودتها للجامعة العربية في قمة نوفمبر

10:17 GMT 05.09.2022
© Sputnikالأسد يناقش مع لعمامرة مسألة مشاركة سوريا في قمة الجزائر
الأسد يناقش مع لعمامرة مسألة مشاركة سوريا في قمة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن سوريا تفضل عدم طرح مسألة عودتها إلى جامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال الوزير الجزائري في بيان إنه أجرى، يوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
إعلام: بينيت يعرقل مبادرة قادها نتنياهو لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية
3 أبريل, 12:11 GMT
وقال البيان: "من جملة المسائل التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية".
وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن المقداد أكد عدم تفضيل بلاده طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة نوفمبر.
وأرجع المقداد ذلك إلى حرص دمشق على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكانت الجزائر أكدت، الشهر الماضي، دعمها لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة وهي لن تكون على حساب التوافق العربي الذي تريد تحقيق الحد الممكن منه في القمة التي تستضيفها في نوفمبر المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала