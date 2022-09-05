https://sputnikarabic.ae/20220905/ليز-تراس-تفوز-بزعامة-حزب-المحافظين-ورئاسة-الحكومة-البريطانية-1067309920.html
ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية
ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية
فازت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس (47 عاما) بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، خلفًا لسلفها بوريس جونسون، لتصبح بذلك ثالث رئيسة وزراء في... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:40+0000
2022-09-05T11:40+0000
2022-09-05T11:48+0000
العالم
بريطانيا
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وتصدّرت تراس نتائج الاستطلاعات التي أُجريت على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم تقريبًا 200 ألف، متقدّمة على منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك (42 عامًا).وقالت تراس يوم الجمعة الماضي أنها تحمل "برنامجا جريئا" يدعم "نمو الاقتصاد في بريطانيا"، مكررة وعدها بخفض الضرائب والحد من البيروقراطية.وشدّدت أمس الأحد على أنها ترى أن خفض الضرائب الذي يصب في مصلحة الأثرياء عادل ويعزز النمو.وقالت "النظر إلى كل شيء من عدسة إعادة توزيع (الثروات) هو أمر خاطئ برأيي".أمضت وزيرة الخارجية الطامحة طفولتها شمالي إنجلترا ودرست في مدرسة حكومية في ليدز، درست السياسةَ والاقتصاد والفلسفة في جامعة أوكسفورد، وهي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتُهما يسارية.
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العالم, بريطانيا
ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية
11:40 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
فازت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس (47 عاما) بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، خلفًا لسلفها بوريس جونسون، لتصبح بذلك ثالث رئيسة وزراء في بريطانيا.
وتصدّرت تراس نتائج الاستطلاعات التي أُجريت على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم تقريبًا 200 ألف، متقدّمة على منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك (42 عامًا).
وقالت تراس يوم الجمعة الماضي أنها تحمل "برنامجا جريئا" يدعم "نمو الاقتصاد في بريطانيا"، مكررة وعدها بخفض الضرائب والحد من البيروقراطية.
وشدّدت أمس الأحد على أنها ترى أن خفض الضرائب الذي يصب في مصلحة الأثرياء عادل ويعزز النمو.
وقالت "النظر إلى كل شيء من عدسة إعادة توزيع (الثروات) هو أمر خاطئ برأيي".
أمضت وزيرة الخارجية الطامحة طفولتها شمالي إنجلترا ودرست في مدرسة حكومية في ليدز، درست السياسةَ والاقتصاد والفلسفة في جامعة أوكسفورد، وهي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتُهما يسارية.