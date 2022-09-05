https://sputnikarabic.ae/20220905/مجلس-التعاون-الخليجي-يعلن-تضامنه-مع-روسيا-بعد-التفجير-الذي-استهدف-سفارتها-في-كابول-1067337144.html
مجلس التعاون الخليجي يعلن تضامنه مع روسيا بعد التفجير الذي استهدف سفارتها في كابول
مجلس التعاون الخليجي يعلن تضامنه مع روسيا بعد التفجير الذي استهدف سفارتها في كابول
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الاثنين، التفجير الذي استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدا موقف دول المجلس... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:09+0000
2022-09-05T19:09+0000
2022-09-05T19:09+0000
مجلس التعاون الخليجي
روسيا
كابول
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا لإدانة التفجير، الذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.وأكد الحجرف خلال البيان على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت ضد العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً التعازي والمواساة لروسيا الاتحادية وأفغانستان في ضحاياهم.وفي وقت سابق من اليوم، صرحت الشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، بأنه تم إطلاق النار على انتحاري كان يقترب من السفارة الروسية من قبل حراس طالبان.وتنتشر الهجمات الإرهابية في أفغانستان منذ تشكيل حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
https://sputnikarabic.ae/20220905/معاون-وزير-الخارجية-السوري-لـسبوتنيك-ما-حصل-في-كابول-اليوم-هو-نتيجة-خطأ-السياسات-الأمريكية-1067335677.html
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مجلس التعاون الخليجي, روسيا, كابول, العالم
مجلس التعاون الخليجي, روسيا, كابول, العالم
مجلس التعاون الخليجي يعلن تضامنه مع روسيا بعد التفجير الذي استهدف سفارتها في كابول
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الاثنين، التفجير الذي استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدا موقف دول المجلس الثابت ضد العنف والإرهاب.
القاهرة - سبوتنيك. وأصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا لإدانة التفجير، الذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.
وأكد الحجرف خلال البيان على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت ضد العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً التعازي والمواساة لروسيا الاتحادية وأفغانستان في ضحاياهم.
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت الشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، بأنه تم إطلاق النار على انتحاري كان يقترب من السفارة الروسية
من قبل حراس طالبان.
وصرح مصدر أفغاني، بأن هناك ما بين 15 و20 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح جراء التفجير قرب السفارة الروسية في كابول.
وتنتشر الهجمات الإرهابية في أفغانستان منذ تشكيل حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية
نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.