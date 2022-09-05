https://sputnikarabic.ae/20220905/مجلس-الوزراء-الكويتي-يكلف-وزير-المالية-بتحديد-سقف-الإنفاق-لـ3-سنوات-مقبلة-1067340228.html
مجلس الوزراء الكويتي يكلف وزير المالية بتحديد سقف الإنفاق لـ3 سنوات مقبلة
مجلس الوزراء الكويتي يكلف وزير المالية بتحديد سقف الإنفاق لـ3 سنوات مقبلة
كلفت الحكومة الكويتية وزير المالية، عبد الوهاب الرشيد، بتحديد سقف للإنفاق خلال السنوات الـ3 المقبلة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:35+0000
2022-09-05T21:35+0000
2022-09-05T21:35+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065555332_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_a581d3e604fa04d91a2f47eda9398b42.jpg
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكوتية كونا، فقد قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، باتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة.وقال البيان: "قرار التكليف يشمل وضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي".يشار إلى أن اجتماع الحكومة الكويتية الأسبوعي تم اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065555332_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_7b940f40a431254530793cb393d9c758.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
مجلس الوزراء الكويتي يكلف وزير المالية بتحديد سقف الإنفاق لـ3 سنوات مقبلة
تابعنا عبر
كلفت الحكومة الكويتية وزير المالية، عبد الوهاب الرشيد، بتحديد سقف للإنفاق خلال السنوات الـ3 المقبلة.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكوتية كونا، فقد قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، باتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن تحديد أسقف الإنفاق
للسنوات المالية الثلاث المقبلة.
وقال البيان: "قرار التكليف يشمل
وضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي".
يشار إلى أن اجتماع الحكومة الكويتية الأسبوعي تم اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ
أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.