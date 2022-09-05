https://sputnikarabic.ae/20220905/محامي-متهم-بريطاني-بالتهرب-الضريبي-في-دبي-يطلب-عدم-تسليمه--1067310901.html

محامي متهم بريطاني بالتهرب الضريبي في دبي يطلب عدم تسليمه

محامي متهم بريطاني بالتهرب الضريبي في دبي يطلب عدم تسليمه

طلب محامي متهم بريطاني، اعتقلته شرطة دبي بتهمة تدبير مخطط لتهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك، من القضاة، اليوم الاثنين، عدم تسليمه. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T11:58+0000

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ونقلت "أسوشيتد برس" أن الدنمارك تريد تسليم سانجاي شاه، وهو تاجر صناديق تحوط، من الإمارات، لكن محاميه علي الزرعوني طالب المحكمة بعدم تسليمه بزعم أن هناك انتهاكات في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين.وأوضح الزرعوني بعد الجلسة إن انتهاك المعاهدة كان من الجانب الدنماركي، فيما لم يعلق ممثلو الادعاء على جلسة الاثنين على الرغم من قول الشرطة في السابق إنها قد تسلم شاه.يأتي ذلك بعدما وقّع مسؤولون دنماركيون اتفاقا، في مارس/آذار الماضي، من شأنه السماح بتسليم مجرمين من الإمارات، لكن شاه شدد على براءته في مقابلات مع صحفيين أثناء إقامته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية.يذكر أن المتهم البريطاني كان يدير مركزا للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، قبل أن يغلق في عام 2020، وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة ”أوتيسم روك” الخيرية، ومقرها بريطانيا.وكشفت شرطة دبي وقت اعتقاله عن أن الإمارة تلقت مذكرة توقيف دولية من الدنمارك بحق شاه، المتهم بالاحتيال عن طريق شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية، وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مؤهلة لها.من جانبها، تقول السلطات الدنماركية إن المخطط استمر نحو ثلاث سنوات ابتداء من عام 2012، ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة بشأن التسليم في 12 سبتمبر/ أيلول.

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