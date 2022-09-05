https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-انفجار-في-كابول-قرب-مبنى-السفارة-الروسية--1067292701.html
مصدر: انفجار في كابول قرب مبنى السفارة الروسية
مصدر: انفجار في كابول قرب مبنى السفارة الروسية
أفاد مصدر لوكالة " سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن انفجارا وقع في كابول قرب مبنى السفارة الروسية في أفغانستان. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T07:16+0000
2022-09-05T07:16+0000
2022-09-05T07:51+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين العاملين في السفارة حتى الآن. وبحسب المصدر، فإن الوضع في المدينة معقد.ونقلت "رويترز" عن مصدر بالشرطة الأفغانية قوله: "تم إطلاق النار على انتحاري كان يقترب من السفارة الروسية من قبل حراس طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية). ووقع التفجير الانتحاري عند بوابات السفارة الروسية في كابول".واستولت "طالبان" ( الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في 31 أغسطس من العام نفسه، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، منهية الوجود العسكري الذي دام 20 عاما.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن، مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألاّ تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
أخبار أفغانستان اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
مصدر: انفجار في كابول قرب مبنى السفارة الروسية
07:16 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
أفاد مصدر لوكالة " سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن انفجارا وقع في كابول قرب مبنى السفارة الروسية في أفغانستان.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين العاملين في السفارة حتى الآن. وبحسب المصدر، فإن الوضع في المدينة معقد.
ونقلت "رويترز" عن مصدر بالشرطة الأفغانية قوله: "تم إطلاق النار على انتحاري كان يقترب من السفارة الروسية من قبل حراس طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية). ووقع التفجير الانتحاري عند بوابات السفارة الروسية في كابول".
واستولت "طالبان"
( الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في 31 أغسطس من العام نفسه، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، منهية الوجود العسكري الذي دام 20 عاما.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن، مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألاّ تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.