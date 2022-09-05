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https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-بالاتحاد-الأوروبي-لـ-سبوتنيك-المفوضية-الأوروبية-تناقش-سقف-سعر-الغاز-الروسي-غدا-الثلاثاء-1067340351.html
مصدر بالاتحاد الأوروبي لـ "سبوتنيك": المفوضية الأوروبية تناقش سقف سعر الغاز الروسي غدا الثلاثاء
مصدر بالاتحاد الأوروبي لـ "سبوتنيك": المفوضية الأوروبية تناقش سقف سعر الغاز الروسي غدا الثلاثاء
أكد مصدر بالاتحاد الأوروبي لوكالة سبوتنيك، أن المفوضية الأوروبية سوف تناقش فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي غدا الثلاثاء. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:44+0000
2022-09-05T21:44+0000
أخبار روسيا اليوم
المفوضية الأوروبية
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ووفقا لتصريحاته فإن المفوضية ستناقش كذلك تعزيز العقوبات على روسيا، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم قبولها.وقال المصدر "هذا مشمول في الاقتراح ولكن من أجل إدراجه لوزراء الطاقة، ستحتاج المفوضية لمناقشته مع سفراء الدول الأعضاء في لجنة الممثلين الدائمين غدا".وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.وبعدها رد الغرب وحلفاؤه بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية، لكنه إلى الآن لم يفلح في فعل ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220902/مدفيديف-حول-فكرة-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-حينها-لن-تحصل-عليه-أوروبا-1067197566.html
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أخبار روسيا اليوم, المفوضية الأوروبية
أخبار روسيا اليوم, المفوضية الأوروبية

مصدر بالاتحاد الأوروبي لـ "سبوتنيك": المفوضية الأوروبية تناقش سقف سعر الغاز الروسي غدا الثلاثاء

21:44 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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أكد مصدر بالاتحاد الأوروبي لوكالة سبوتنيك، أن المفوضية الأوروبية سوف تناقش فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي غدا الثلاثاء.
ووفقا لتصريحاته فإن المفوضية ستناقش كذلك تعزيز العقوبات على روسيا، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم قبولها.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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2 سبتمبر, 14:44 GMT
وقال المصدر "هذا مشمول في الاقتراح ولكن من أجل إدراجه لوزراء الطاقة، ستحتاج المفوضية لمناقشته مع سفراء الدول الأعضاء في لجنة الممثلين الدائمين غدا".

ووفقًا للمصدر، فمن المرجح أن يتم تبني الاقتراح خلال اجتماع الغد وتقديمه للمناقشة إلى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.
وبعدها رد الغرب وحلفاؤه بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية، لكنه إلى الآن لم يفلح في فعل ذلك.
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