https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-قتلى-وجرحى-جراء-انفجار-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067296744.html
مصدر: قتلى وجرحى جراء انفجار بالقرب من السفارة الروسية في كابول
مصدر: قتلى وجرحى جراء انفجار بالقرب من السفارة الروسية في كابول
قال مصدر لـ"سبوتنيك" إن ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا جراء الانفجار بالقرب من السفارة الروسية في كابول. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T08:01+0000
2022-09-05T08:01+0000
2022-09-05T08:01+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وبحسب المصدر، فإن الانفجار وقع عندما خرج دبلوماسي روسي ليعلن أسماء طالبي التأشيرة.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "هناك ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الانفجار".واعتقلت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أشخاصا التقطوا صورا في موقع الانفجار.واستولت "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في 31 أغسطس من العام نفسه، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، منهية الوجود العسكري الذي دام 20 عاما.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن، مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألاّ تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
مصدر: قتلى وجرحى جراء انفجار بالقرب من السفارة الروسية في كابول
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قال مصدر لـ"سبوتنيك" إن ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا جراء الانفجار بالقرب من السفارة الروسية في كابول.
وبحسب المصدر، فإن الانفجار وقع عندما خرج دبلوماسي روسي ليعلن أسماء طالبي التأشيرة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "هناك ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الانفجار".
واعتقلت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أشخاصا التقطوا صورا في موقع الانفجار.
واستولت "طالبان"
على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في 31 أغسطس من العام نفسه، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، منهية الوجود العسكري الذي دام 20 عاما.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن، مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألاّ تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.