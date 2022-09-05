https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-لـسبوتنيك-دول-أوبك--تتفق-على-تقليص-الإنتاج-100-ألف-برميل-يوميا-في-شهر-أكتوبر-1067312659.html

مصدر لـ"سبوتنيك": دول "أوبك +" تتفق على تقليص الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر

مصدر لـ"سبوتنيك": دول "أوبك +" تتفق على تقليص الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر

أوصت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف "أوبك +" بالعودة إلى معايير شهر أغسطس/ آب لصفقة النفط خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أي تقليص الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T12:44+0000

2022-09-05T12:44+0000

2022-09-05T12:44+0000

اقتصاد

أوبك

تقليص انتاج النفط

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر: "أوصت اللجنة بالعودة إلى معايير الاتفاق التي تم العمل بها في شهر أغسطس".وخفّضت منظمة "أوبك +" إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا. ثم تم تعديل شروط الاتفاقية بشكل متكرر. وهكذا انتقل التحالف منذ آب (أغسطس) إلى المرحلة الأخيرة من الخروج من التخفيضات المعلنة قبل عامين، وفي سبتمبر سيزيد الإنتاج 100 ألف برميل يوميا.من المقرر أن يعقد الأعضاء الثلاثة عشر في منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وحلفاؤهم العشرة بقيادة روسيا، اجتماعا دوريا لتعديل حصصهم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب وكالة "فرانس برس".ارتفعت أسعار النفط لنحو 140 دولارا للبرميل في مارس/ آذار، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكنها تراجعت وسط مخاوف الركود وإغلاقات كورونا في الصين المستهلك الرئيسي، واحتمال العودة للاتفاق النووي الإيراني.ومنذ ذلك الحين تراجع المؤشر الدولي الرئيسي وخام برنت وعقود الولايات المتحدة إلى أقل من 100 دولار، الأمر الذي أثار تكهنات بأن أوبك + قد تخفض الإنتاج لدعم الأسعار.قال كريج إيرلام، محلل السوق في منصة "OANDA " التجارية :"من المتوقع أن تترك المجموعة أهداف الإنتاج بدون تغيير، لكن من المحتمل أن يناقش على الأقل خفض الإنتاج، الأمر الذي في حال تم اتباعه سوف يخلق المزيد من التقلبات وعدم اليقين في وقت يسود فيه قدر كبير من القلق".وافقت "أوبك + " في اجتماعها الأخير على زيادة طفيفة قدرها 100 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر/ أيلول وهي أقل ست مرات من قراراتها السابقة.

https://sputnikarabic.ae/20220905/إعلام-أوبك-قد-تخفض-الإنتاج-لرفع-أسعار-النفط-1067308316.html

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اقتصاد, أوبك, تقليص انتاج النفط