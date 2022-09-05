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https://sputnikarabic.ae/20220905/مصرع-جندي-تركي-بتحطم-مروحية-شمالي-العراق-1067316695.html
مصرع جندي تركي بتحطم مروحية شمالي العراق
مصرع جندي تركي بتحطم مروحية شمالي العراق
أعلن الجيش التركي، مقتل أحد جنوده جراء تحطم طائرة مروحية في نطاق عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:43+0000
2022-09-05T13:44+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وعبر الجيش التركي عن حزنه "العميق إثر استشهاد الرقيب أوميت كستي في الحادثة".وقدم الجيش التركي تعازيه لأسرة الجندي والقوات المسلحة التركية والشعب.وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، ليل الأحد/الاثنين، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية.وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري لأسباب فنية.وأضافت الدفاع التركية أن المروحية كان على متنها 8 أشخاص، أنقذ 7 منهم وفي حالة صحية جيدة، بينما تتواصل أنشطة البحث والإنقاذ عن الشخص الثامن.
https://sputnikarabic.ae/20220904/تركيا-تعلن-تحييد-قيادي-بارز-في-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1067259071.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

مصرع جندي تركي بتحطم مروحية شمالي العراق

13:43 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 05.09.2022)
© AFP 2022 / Anatolian News Agencyمروحية تركية
مروحية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agency
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أعلن الجيش التركي، مقتل أحد جنوده جراء تحطم طائرة مروحية في نطاق عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".
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أمس, 11:04 GMT
وعبر الجيش التركي عن حزنه "العميق إثر استشهاد الرقيب أوميت كستي في الحادثة".
وقدم الجيش التركي تعازيه لأسرة الجندي والقوات المسلحة التركية والشعب.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، ليل الأحد/الاثنين، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية.
وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري لأسباب فنية.
وأضافت الدفاع التركية أن المروحية كان على متنها 8 أشخاص، أنقذ 7 منهم وفي حالة صحية جيدة، بينما تتواصل أنشطة البحث والإنقاذ عن الشخص الثامن.
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