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https://sputnikarabic.ae/20220905/مصرع-شخصين-وإصابة-5-آخرين-خلال-إطلاق-نار-في-حفل-بولاية-فرجينيا-الأمريكية--1067289411.html
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين خلال إطلاق نار أثناء حفل في ولاية فرجينيا الأمريكية
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين خلال إطلاق نار أثناء حفل في ولاية فرجينيا الأمريكية
قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون، أمس الأحد، في حادث إطلاق نار في نورفولك في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T04:36+0000
2022-09-05T04:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت شرطة نورفولك إن الضباط استجابوا لبلاغ حول إطلاق أعيرة نارية في مبنى 5000 في شارع كيلام عند حوالي منتصف الليل، حيث وجدوا أربع نساء وثلاثة رجال مصابين بأعيرة نارية.وقال مايكل جولدسميث، رئيس شرطة المدينة المؤقت، في مؤتمر صحفي، "يكشف التحقيق الأولي عن وجود حفل في ذلك الموقع تم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي". "يبدو أن شجارًا اندلع في الحفلة، وبمجرد أن بدأ القتال، أخرج شخص ما مسدسًا وبدأ في إطلاق النار"، وفقا لشبكة (ABC).ومن بين الضحايا الذين نقلوا إلى المستشفى، توفي اثنان في وقت لاحق متأثرين بإصاباتهما.ويواصل محققو جرائم القتل التحقيق في حادث إطلاق النار حيث تسعى الشرطة للحصول على معلومات من العامة.وشهدت الولايات المتحدة 458 عملية إطلاق نار جماعي على الأقل حتى الآن هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الصادرة من منظمة "أرشيف العنف المسلح".
https://sputnikarabic.ae/20220905/مقتل-شخص-و8-مفقودين-في-تحطم-طائرة-عائمة-في-الولايات-المتحدة-1067289179.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين خلال إطلاق نار أثناء حفل في ولاية فرجينيا الأمريكية

04:36 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 04:38 GMT 05.09.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون، أمس الأحد، في حادث إطلاق نار في نورفولك في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة.
وقالت شرطة نورفولك إن الضباط استجابوا لبلاغ حول إطلاق أعيرة نارية في مبنى 5000 في شارع كيلام عند حوالي منتصف الليل، حيث وجدوا أربع نساء وثلاثة رجال مصابين بأعيرة نارية.
وقال مايكل جولدسميث، رئيس شرطة المدينة المؤقت، في مؤتمر صحفي، "يكشف التحقيق الأولي عن وجود حفل في ذلك الموقع تم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي". "يبدو أن شجارًا اندلع في الحفلة، وبمجرد أن بدأ القتال، أخرج شخص ما مسدسًا وبدأ في إطلاق النار"، وفقا لشبكة (ABC).
طائرة عائمة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
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03:32 GMT
ومن بين الضحايا الذين نقلوا إلى المستشفى، توفي اثنان في وقت لاحق متأثرين بإصاباتهما.
ويواصل محققو جرائم القتل التحقيق في حادث إطلاق النار حيث تسعى الشرطة للحصول على معلومات من العامة.
وشهدت الولايات المتحدة 458 عملية إطلاق نار جماعي على الأقل حتى الآن هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الصادرة من منظمة "أرشيف العنف المسلح".
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