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https://sputnikarabic.ae/20220905/مصرع-6-أشخاص-جراء-زلزال-يضرب-شرقي-أفغانستان-1067293433.html
مصرع 6 أشخاص جراء زلزال يضرب شرقي أفغانستان
مصرع 6 أشخاص جراء زلزال يضرب شرقي أفغانستان
لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون، الليلة الماضية، جراء زلزال ضرب شرقي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤولون، اليوم الاثنين. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T07:42+0000
2022-09-05T07:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
هزة أرضبة
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يأتي الزلزال البالغ قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب المقاطعة الواقعة على الحدود الشرقية مع باكستان، بعد أقل من ثلاثة أشهر من زلزال قوي قتل أكثر من ألف شخص، على امتداد نفس الحدود.وشعر السكان بالزلزال الأخير في ولايات كونار ولاغمان وننكرهار وفي العاصمة كابول، بحسب "فرانس برس".قال شرف الدين مسلم نائب وزير إدارة الكوارث: "نجمع معلومات من مناطق أخرى بشأن الضحايا والأضرار".تتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية، لاسيما في سلسلة جبل هيندو كوش، الواقعة قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهنديةفي يونيو/ حزيران، قتل الزلزال الأكثر دموية على مدار عقدين والبالغ قوته 5.9 درجة أكثر من ألف شخص وأصاب الآلاف.في عام 2015، لقي 380 شخصا مصرعهم في باكستان وفي أفغانستان عندما ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220629/زلزال-أفغانستان-يترك-الأهالي-بلا-غذاء-أو-مأوى-واستغاثات-لطلب-المساعدة-1064428644.html
أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار أفغانستان اليوم, هزة أرضبة
أخبار أفغانستان اليوم, هزة أرضبة

مصرع 6 أشخاص جراء زلزال يضرب شرقي أفغانستان

07:42 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 9 آخرون، الليلة الماضية، جراء زلزال ضرب شرقي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤولون، اليوم الاثنين.
يأتي الزلزال البالغ قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب المقاطعة الواقعة على الحدود الشرقية مع باكستان، بعد أقل من ثلاثة أشهر من زلزال قوي قتل أكثر من ألف شخص، على امتداد نفس الحدود.
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وشعر السكان بالزلزال الأخير في ولايات كونار ولاغمان وننكرهار وفي العاصمة كابول، بحسب "فرانس برس".
قال شرف الدين مسلم نائب وزير إدارة الكوارث: "نجمع معلومات من مناطق أخرى بشأن الضحايا والأضرار".
تتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية، لاسيما في سلسلة جبل هيندو كوش، الواقعة قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية
في يونيو/ حزيران، قتل الزلزال الأكثر دموية على مدار عقدين والبالغ قوته 5.9 درجة أكثر من ألف شخص وأصاب الآلاف.
في عام 2015، لقي 380 شخصا مصرعهم في باكستان وفي أفغانستان عندما ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة البلدين.
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